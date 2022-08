‘Alla Galleria dell’Accademia’ di Borrani nuovo video di Open Art

Dal 30 agosto online sul sito della Galleria dell’Accademia – Accademia Online

Riceviamo e pubblichiamo.

Odoardo Borrani (Pisa, 1833 – Firenze, 1905), tra i fondatori del movimento macchiaolo, e il suo dipinto ‘Alla Galleria dell’Accademia’ sono i protagonisti del nuovo appuntamento con Open Art – il progetto di didattica digitale studiato appositamente dalla Galleria dell’Accademia di Firenze per i più piccoli e ideato dal direttore Cecilie Hollberg – che sarà disponibile a partire da martedì 30 agosto 2022 sul portale Accademia Online, sia in versione italiana che in versione inglese.

‘Alla Galleria dell’Accademia’, realizzato tra il 1860 e il 1870, è uno dei due quadri in cui il pittore documentò l’interno del museo nella seconda metà dell’Ottocento, quando la Galleria aveva una funzione principalmente didattica ed era soltanto un luogo di studio per gli studenti dell’Accademia di Belle Arti.

Nella prima parte del video, si descrive l’opera e lo stile di Odoardo Borrani, che come tutti i Macchiaioli era solito raccontare nei suoi dipinti la realtà quotidiana, attraverso ampie stesure di colore e forme semplificate.

L’artista cattura un momento della vita al museo, raffigurando due visitatrici elegantemente vestite che passeggiano nella sala detta “dei grandi quadri”.

Appesi alle pareti, sullo sfondo, sono infatti ben riconoscibili i capolavori allora presenti nella Galleria: la ‘Maestà di Ognissanti’ di Giotto e la ‘Madonna di Santa Trinita’ di Cimabue, la Beata Umiltà di Pietro Lorenzetti, ora tutte conservate agli Uffizi, le formelle di Taddeo Gaddi, ‘La visione di San Bernardo’ di Matteo di Pacino e il dipinto eponimo del Maestro della Maddalena, tutte opere immediatamente riconoscibili grazie alla capacità del Borrani di abbozzare con pochi tocchi di colore i tratti salenti di questi capolavori.

Open Art prosegue poi, come sempre, con un tutorial per un laboratorio creativo, da realizzare da soli o in compagnia, grazie al quale i più piccoli potranno provare a costruire un vero e proprio museo in miniatura, con l’aiuto di cartoncini di varie forme e colori, forbici, colla e tempera color ocra.

I progetti di didattica digitale, attentamente studiati dalla Galleria dell’Accademia di Firenze, rispondono alle indicazioni del MiC – Ministero della Cultura.