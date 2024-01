Alla galleria Artemí l’Inferno di Dante, tra teatro, danza e pittura

L’evento è in programma il 27 gennaio a San Nicola la Strada (CE)

Riceviamo e pubblichiamo.

L’Inferno di Dante, tra teatro, danza e pittura. Sabato 27 gennaio, alle 19:30, alla galleria Artemí di San Nicola la Strada (CE), via Domenico Gentile, 136, andrà in scena un evento teatrale che ha come tema centrale la ‘Divina commedia’ di Dante Alighieri.

Tre canti dell’Inferno saranno recitati dall’attore e regista Gigi Laperuta, che sarà accompagnata da Chiara Travaglione, allieva della scuola ‘Professione danza’ di Emanuela De Caprio, peraltro coreografa della compagnia teatrale di Laperuta.

Le due esibizioni ‘dialogheranno’ con la performance pittorica di Emilia Della Vecchia, presidente e conduttrice della galleria.

Per circa un’ora, il pubblico sarà condotto nell’Inferno dantesco per poi ritrovare la strada per tornare a riveder le stelle.

Sarà allestito un buffet, con vino e stuzzichini, ed è previsto un contributo all’ingresso.

Artemí è uno spazio che ospita varie iniziative artistiche, in un’atmosfera familiare e accogliente.

Info e prenotazioni: 349-7163158