Alla Federico II workshop su valorizzazione conoscenze università

In programma il 23 luglio nell’Aula Pessina

Riceviamo e pubblichiamo.

Saranno più di 50 i Prorettori e i delegati delle università italiane alla Terza Missione che parteciperanno domani alla Federico II al workshop su ‘La promozione dell’impatto e la valutazione della Valorizzazione delle Conoscenze delle Università’.

Martedì 23 luglio 2024, alle 9:30, nell’Aula Pessina della sede federiciana di corso Umberto I, 40, il Rettore Matteo Lorito aprirà i lavori della giornata che ruoteranno attorno al dialogo aperto tra gli Atenei che negli ultimi anni hanno potenziato l’impatto dei progetti di Valorizzazione delle Conoscenze, già Terza Missione.

L’incontro, a cui prenderà parte anche il personale amministrativo degli atenei italiani impegnato su questi temi, sarà anche occasione di confronto sulle attività e i processi in atto in vista di AVA3, valutazione delle sedi e dei corsi di studio universitari, e VQR4, valutazione della qualità della ricerca, da parte dell’ANVUR, Agenzia per la valutazione del sistema Universitario e della ricerca, utilizzando la metodologia del Design Thinking, e sulle sfide che attendono università ed enti nel prossimo futuro, evidenziandone criticità e opportunità.

L’appuntamento di domani rientra nel ciclo di incontri nazionale promosso dagli Atenei italiani sulla Terza Missione delle Università.

La prima sessione si concentrerà sulle relazioni tra Valutazione, VQR4, e all’Accreditamento, AVA3.

La seconda sessione, nel pomeriggio, si concentrerà sui temi connessi alla valutazione e all’impatto. L

a metodologia del Design Thinking sarà guidata da professionisti di Deloitte che fungeranno da facilitatori degli interventi dei presenti.

Al termine della giornata ci sarà un momento di restituzione cui seguirà un report che sarà condiviso con tutta la comunità accademica.