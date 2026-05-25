Alla Federico II evento conclusivo del progetto internazionale SULIEIA

Il 27 maggio a Palazzo Gravina il racconto di un viaggio internazionale tra cultura, innovazione e inclusione

Riceviamo e pubblichiamo.

Si terrà mercoledì 27 maggio, alle 16:00, nell’Aula Magna del DiARC – Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, a Palazzo Gravina, l’evento conclusivo del progetto internazionale SULIEIA – Supporting Universities in digital transition, educational Innovation, & environment protection, fostering the Launch of Italian Educational Institutions Abroad.

Finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca – MUR nell’ambito del programma transnazionale TNE 2023 e coordinato dall’Università Federico II, il progetto ha rappresentato in questi 20 mesi una delle più significative esperienze di cooperazione accademica e culturale nel Mediterraneo, coinvolgendo 33 università straniere, 4 università italiane, 12 Paesi e 11 Dipartimenti dell’Ateneo federiciano.

I numeri raccontano la dimensione e l’impatto del progetto: 1 master, 24 Summer Schools, 10 Workshop internazionali, 8 Staff Week e Training Program, 12 attività di disseminazione e la costruzione di una rete composta da centinaia di docenti, studenti, ricercatori e professionisti italiani e internazionali che hanno contribuito a creare un dialogo permanente sui temi del climate change, del gender equality, della transizione digitale, dell’inclusione e della integrazione culturale.

Valeria Costantino, coordinatrice del programma SULIEA, dichiara:

Il viaggio di SULIEIA è stato, prima di tutto, un’esperienza umana e collettiva: un percorso fatto di incontri, visioni e contaminazioni culturali. Un progetto nato dall’intreccio di parole, immagini ed emozioni, capace di creare connessioni autentiche tra università, territori e persone.

L’evento del 27 maggio sarà non soltanto il momento conclusivo di restituzione dei risultati raggiunti, ma anche una significativa occasione di riflessione collettiva sui temi dell’identità, delle migrazioni, delle seconde generazioni e dell’incontro tra culture.

Momento centrale del pomeriggio sarà infatti la presentazione del volume ‘Parole che attraversano i confini’, curato da Laura Valente e Valeria Costantino, alla presenza delle autrici Takoua Ben Mohamed, Sabrina Efionayi e Pegah Moshir Pour.

Un’opera che raccoglie testimonianze, visioni e narrazioni contemporanee capaci di restituire il valore umano e culturale del dialogo interculturale.

Nel corso dell’evento saranno inoltre presentati il catalogo finale del progetto e la mostra fotografica ‘Mediterranean Climate – Portraits Change’, di fotografo Salvatore Esposito, autore di centinaia di scatti realizzati durante il percorso SULIEIA.

La fotografia è stata infatti scelta come strumento di documentazione, racconto e condivisione del progetto, dando vita a una vera e propria narrazione visiva, pubblicata anche sul sito ufficiale https://sulieia.it/.

Nel corso dei 20 mesi di attività, SULIEIA ha inoltre prodotto due libri, due cataloghi editoriali e due edizioni della mostra itinerante, promuovendo numerose iniziative culturali e sociali tra cui ‘Il Pranzo di Comunità’, il ‘Garden Party’, reading pubblici, eventi dedicati alla Gender Inclusion e incontri sul tema della Digital Violence.

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