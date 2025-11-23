Alla COP30 compromesso al ribasso, Plastic Free Onlus lancia l’allarme

Pettinicchio: ‘Clima ostaggio di interessi fossili, servono decisioni nette e trasparenti’

La COP30 doveva essere la conferenza dell’azione, della chiarezza, del coraggio. Invece, quanto emerso a Belém è un compromesso debole, segnato da omissioni che ci preoccupano profondamente.

Con queste parole Silvia Pettinicchio, Global Strategy Director di Plastic Free Onlus – organizzazione attiva dal 2019 nella lotta contro l’inquinamento plastico in oltre 40 Paesi – commenta l’accordo politico finale raggiunto alla COP30.

Dopo quindici giorni di negoziati serrati, i delegati hanno approvato all’unanimità il cosiddetto Global Mutirão, ma il testo non contiene alcun riferimento esplicito ai combustibili fossili. Non si parla mai di petrolio, carbone o gas come fonti da abbandonare.

Per Plastic Free si tratta di una grave mancanza, che rischia di svuotare di significato la portata dell’accordo.

Pettinicchio sottolinea:

La scienza chiede di accelerare, ma la politica continua a temporeggiare. Questo accordo non rappresenta un passo avanti, ma un passo di lato.

Il documento si limita a introdurre strumenti generici, come un “acceleratore globale di implementazione” e una “Missione Belém verso 1,5 °C”, ma manca completamente una tabella di marcia vincolante e chiara per eliminare progressivamente l’uso dei fossili.

È un’occasione persa, soprattutto considerando che più di trenta Paesi, tra cui molte nazioni europee e latinoamericane, avevano già annunciato che non avrebbero accettato un testo privo di indicazioni concrete per una transizione giusta.

Plastic Free segnala inoltre con preoccupazione l’influenza esercitata dalle lobby del fossile e dell’agribusiness. Sono oltre 300 i rappresentanti di questi settori che hanno partecipato ai lavori della COP30.

Pettinicchio afferma:

Troppi attori che continuano a inquinare non solo con le loro attività, ma anche con il loro potere di condizionamento politico. Occupano spazi che dovrebbero essere riservati a chi difende il futuro, non a chi lo consuma.

Tutti questi elementi dimostrano, secondo l’associazione, la fragilità politica del risultato finale e l’assenza di una visione coraggiosa e vincolante, capace di guidare davvero la transizione ecologica.

Non mancano, tuttavia, segnali incoraggianti.

Pettinicchio aggiunge: Anche in un contesto complesso e divisivo, emergono iniziative che guardano lontano. Come quella promossa da Colombia e Paesi Bassi, che hanno annunciato una conferenza internazionale a Santa Marta, il 28 e 29 aprile 2026, interamente dedicata all’uscita giusta dai combustibili fossili. È questo l’approccio che serve: non dichiarazioni simboliche, ma una vera roadmap, con impegni concreti sul piano economico, sociale e istituzionale.

Alla luce di quanto emerso a Belém, Plastic Free rilancia la necessità di includere nel percorso multilaterale una strategia chiara e verificabile per l’abbandono di petrolio, carbone e gas; finanziamenti certi, prevedibili e accessibili per aiutare i Paesi più vulnerabili ad adattarsi alla crisi climatica; la piena tutela dei diritti delle comunità indigene e dei difensori dell’ambiente; e la riduzione immediata delle emissioni climalteranti nei settori industriali e agricoli più impattanti.

Pettinicchio conclude: