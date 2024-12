Alla Cooperativa Dedalus attività accoglienza donne a Casa Fiorinda

Ferrante: ‘Garantire alle donne in difficoltà di poter trovare calore e supporto in un luogo accogliente’

Sono state affidate alla Dedalus Cooperativa Sociale le attività di accoglienza delle donne vittime di volenza di genere previste dal progetto R.I.N.A.S.C.E.R.E. – Responsabilizzarsi IN Autonomia, Scegliendo Consapevolmente Emancipazione E Resilienza – presso l’immobile comunale ‘Casa Fiorinda’, finanziate dai fondi del PON Metro fino al 30 settembre 2027.

Il contratto, stipulato per circa 830mila euro, prevede l’erogazione di una serie di prestazioni, per un numero massimo contemporaneo di 6 donne, con figli minori che vanno dall’accoglienza residenziale al supporto psicologico e legale, dal supporto sociale e lavorativo per l’autonomia e l’emancipazione all’attivazione di reti territoriali e di progetti a favore delle donne.

L’Assessore allo sport e alle pari opportunità Emanuela Ferrante: