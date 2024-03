Alla Clinica Mediterranea visite gratuite con dermatologo Riccardo Acri

Il 23 marzo a Napoli un’intera mattinata dedicata alla prevenzione dermatologica

Sabato, 23 marzo 2024, alla Clinica Mediterranea di Napoli sarà possibile partecipare gratuitamente ad un’intera mattinata dedicata alla prevenzione del melanoma e dei tumori della cute.

‘Guardiamoci la pelle, impariamo a leggere le pagine di questo misterioso libro’ è il titolo della campagna di prevenzione tesa al contrasto del melanoma e dei tumori cutanei.

L’appuntamento, organizzato dal dott. Riccardo Acri, nuovo responsabile dell’ambulatorio di dermatologia della Mediterranea, sarà strutturato in due momenti: un incontro durante il quale si spiegherà come riconoscere i nei, il cosiddetto ‘brutto anatroccolo’; ma si parlerà anche dell’ABCDEF del melanoma e di lesioni NMSK, Non Melanoma Skin Cancer.

E una seconda parte che prevede, invece, la visita dermatologica volta a prevenire l’eventuale malattia.

Dalle ore 9:00, presso gli ambulatori della struttura di via Orazio, le consulenze saranno tenute dal team di specialisti formato dai dottori Bianca Castelli, Vincenzo Desiato, Anna Perrotta, Ortensio Letizia, Maria Ferrillo, Adriana Di Guida e Maria Cristina Acri, coordinati dal dottor Acri, già responsabile scientifico del Centro Dermatologico IRCCS Neuromed.

Il dott. Acri spiega:

La prevenzione in dermatologia salva la vita e, a sollevare un primo campanello d’allarme, può essere lo stesso paziente. La cute è certamente ‘l’organo’ più grande del nostro corpo. Si può con facilità osservare quotidianamente, e quando si notano anomalie, queste possono essere portate all’osservazione dello specialista. La prevenzione risulta, dunque, fondamentale nella misura in cui possiamo fare una diagnosi precoce, vedi ad esempio lo svilupparsi del melanoma. Un tumore, questo, che cresce prima in superficie e poi in profondità e, grazie solo all’asportazione di un piccolo pezzo di pelle, dove il melanoma nella sua fase iniziale si stava insediando, possiamo salvare la vita di una persona.

Per maggiori informazioni e per prenotare la visita gratuita è possibile contattare il call center della Mediterranea componendo il numero: 081- 7259222.