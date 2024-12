Alla Cappella Sansevero al via i nuovi percorsi video in LIS

In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità

La Cappella Sansevero amplia la sua offerta relativa all’accessibilità e propone percorsi inclusivi dedicati alle persone sorde.

A partire da martedì 3 dicembre saranno disponibili i video in LIS che illustrano le tappe fondamentali del gioiello barocco creato dal Principe di Sansevero.

L’iniziativa, che inaugura nella Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, che ricorre il 3 dicembre, prevede una duplice proposta e comprende due versioni diverse dei contenuti in LIS: una pensata per accompagnare l’esperienza di visita al museo e l’altra per il sito web.

I video LIS per l’esperienza in Cappella sono stati realizzati con uno sfondo neutro e non includono sottotitoli. Un servizio sempre a disposizione del visitatore caricato sui dispositivi in uso che potranno essere noleggiati gratuitamente dalle persone con comprovata disabilità.

I video LIS per il sito web saranno disponibili nella pagina ‘Accessibilità’, avranno invece sullo sfondo le immagini delle opere della Cappella e includeranno i sottotitoli.

Saranno inoltre disponibili su YouTube per consentire una maggiore velocità di accesso al sito e una migliore indicizzazione.

Un tour completo della durata di circa 20 minuti in cui le meraviglie della Cappella barocca sono raccontate nella lingua dei segni. Si comincia con un video di benvenuto che illustra il percorso nel suo complesso, la storia della Cappella Sansevero e la figura di Raimondo di Sangro VII Principe di Sansevero.

I contenuti proseguono con la descrizione dell’Altare e della Volta, e, a seguire, con i video che illustrano il Cristo velato, la Pudicizia, il Disinganno, la tomba di Raimondo di Sangro, il pavimento labirintico e le Macchine Anatomiche.

Partner del progetto è la società Imagineear, attuale fornitore delle audioguide del Museo, che si è avvalsa della collaborazione della dott.ssa Violante Nonno, una delle tre storiche dell’arte accreditate a livello nazionale come guida in LIS, esperta consulente per prodotti digitali rivolti ai sordi, e della narratrice Deborah Donadio.

I contenuti video sono stati realizzati da CREI – Cooperativa Sociale di Interpretariato – Ricerca – Formazione LIS di Roma, fondata nel 2009 da un gruppo di professionisti con esperienza decennale nell’interpretariato in Lingua dei Segni Italiana, LIS, e Italiano.

CREI si occupa di promuovere l’accessibilità, l’uguaglianza e l’inclusione per le persone sorde attraverso servizi di interpretariato LIS, formazione specializzata, produzione di contenuti multimediali accessibili e sensibilizzazione sulla cultura sorda.

Prosegue così l’impegno per l’accessibilità del Museo Cappella Sansevero nel promuovere progetti di inclusione attraverso collaborazioni con enti rappresentativi delle persone con esigenze speciali.

I nuovi percorsi in LIS si aggiungono alle tante iniziative già realizzate dal museo che testimoniano il desiderio di creare uno spazio culturale aperto a tutti in grado di presentare al suo pubblico un’offerta differenziata a seconda delle esigenze specifiche e con servizi che siano sempre a disposizione dei visitatori.

In quest’ambito si inseriscono anche le visite Museo per Tutti, organizzate a museo chiuso martedì 3 dicembre, nel giorno di chiusura al pubblico della Cappella. Quest’ultimo progetto è attivo dal 2023, ed è rivolto alle persone con disabilità intellettiva, sia bambini sia adulti, ideato e realizzato da L’abilità Onlus con il sostegno della Fondazione De Agostini.

Museo Cappella Sansevero

Napoli, Via Francesco De Sanctis, 19/21

www.museosansevero.it