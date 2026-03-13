Alla BMT il progetto Terra – Mare

Verso l’integrazione tra collegamenti marittimi e trasporto pubblico regionale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Il Consozio UnicoCampania, all’interno dello spazio ‘Campania Divina’ della Regione Campania, ha presentato alla Borsa Mediterranea del Turismo, BMT, il progetto Terra -Mare, l’iniziativa che punta a integrare i collegamenti marittimi con il sistema del trasporto pubblico regionale nell’ambito del circuito UnicoCampania.

L’obiettivo è offrire ai passeggeri – in particolare anche ai turisti – un’esperienza di viaggio più semplice e digitale, consentendo l’acquisto integrato dei titoli di viaggio per bus, treni e collegamenti via mare attraverso piattaforme interoperabili e procedure di vendita coordinate.

Il progetto prevede l’integrazione tra la piattaforma tecnologica del Consorzio e i sistemi di prenotazione degli operatori marittimi, con l’obiettivo di rendere progressivamente disponibili servizi integrati di pianificazione e acquisto del viaggio. Il modello sarà aperto all’adesione di tutti gli operatori del settore interessati.

Il modello di integrazione è stato sviluppato e sperimentato con Alilauro, operatore pilota della fase progettuale. I test hanno consentito di verificare la compatibilità dei flussi informativi, la gestione coordinata dei titoli di viaggio e la possibilità di validazione integrata tra sistemi diversi e si inserisce nel più ampio Sistema di Vendita Regionale, SVR, l’infrastruttura digitale che consente di unificare procedure di vendita, standard tecnologici e sistemi di validazione del trasporto pubblico regionale.

Il Vicepresidente della Regione Campania e Assessore ai trasporti Mario Casillo dichiara:

L’integrazione tra trasporto pubblico locale su ferro e gomma e collegamenti marittimi rappresenta un ulteriore passo nel percorso di modernizzazione del sistema della mobilità regionale. Il nostro obiettivo è integrare sempre di più l’intero sistema dei trasporti della Campania, semplificando gli spostamenti e favorendo una mobilità più efficiente, accessibile e sostenibile per cittadini, pendolari e turisti. In questo percorso è fondamentale anche la semplificazione delle modalità di acquisto dei titoli di viaggio, attraverso strumenti digitali e sistemi interoperabili che rendano l’esperienza di viaggio sempre più semplice e immediata. Il progetto Terra – Mare va esattamente in questa direzione, rafforzando l’integrazione tariffaria e digitale tra i diversi servizi di trasporto.

L’Assessore al turismo, promozione del territorio e transizione digitale Vincenzo Maraio dichiara:

Non è soltanto un’evoluzione tecnologica, ma una visione di sistema che punta a rendere sempre più semplice e accessibile l’esperienza di viaggio per cittadini e turisti. Grazie alla collaborazione tra Regione Campania, UnicoCampania e operatori del trasporto marittimo, stiamo lavorando per costruire un modello che migliori concretamente l’offerta dei servizi e contribuisca a rendere più facilmente raggiungibili le nostre destinazioni.

Gaetano Ratto, Presidente del Consorzio UnicoCampania, sottolinea:

Con il progetto Terra – Mare lavoriamo alla costruzione di un sistema di mobilità sempre più integrato, nel quale i diversi servizi di trasporto possano dialogare tra loro e offrire agli utenti strumenti semplici e digitali per pianificare e acquistare il proprio viaggio. La sperimentazione avviata con Alilauro rappresenta un primo passo operativo in questa direzione e ci auguriamo che anche altri operatori del Golfo possano progressivamente aderire al modello di integrazione.

I vertici del Gruppo Lauro dichiarano: