Alla Biblioteca Angelica di Roma la XXIII edizione del premio OpenArt

Martedì 13 gennaio, presso la Biblioteca Angelica di Roma, si svolgerà la XXIII edizione del premio OpenArt.

Le sezioni del premio OpenArt 2026 sono: pittura, scultura e fotografia ed all’interno della prestigiosa sala della Biblioteca Angelica verranno esposte più di 40 opere.

Artisti partecipanti: Daniela Argenti, Nicoletta Bertoncini, Iolanda Bocelli, Loredana Cavallaro, Leonardo Cersosimo, Giustina Corbo, Franco Corsi, Beatrice Dell’Acqua, Davide Di Gennaro, Martina Di Russo, Daniil Dzinin, Francesco Fonti, Antonio Fortucci, Daniela Foschi, Gioela Genghini, Debora Giliotti, Pierre Golisano, Valentina Lo Faro, Annibale Mancinelli, Claudia Mancinotti, Elisabetta Maresio, Carmela Marocchini, Lorenzo Matteucci, Giacomo Minella, MIZUO, Maria Roberta Netti, Marta Pacini, Flavia Piccolo, Maria Antonietta Piliero, Daniela Pocobelli, Oana Rinaldi, Sam l’encre de l’ame, Asterios Samaras, Massimo Schito, Franco Sozzo, Maria Sturiale, Agnes Agi Szlavy, Anna Tozzi (ATò), Massimiliano Tulliani, Natalia Voronkina (VOKIANA).

OpenArt ha esordito presso le Sale del Bramante per poi trasferirsi per qualche anno al Teatro dei Dioscuri al Quirinale e, infine, trovare la sua definita casa presso la Biblioteca Angelica.

Tutti spazi prestigiosi, molti sono stati gli artisti che nel corso dei 22 anni di esposizione, hanno presentato le loro opere.

L’obiettivo del premio OpenArt è quello di offrire all’artista la possibilità di poter esporre in uno spazio prestigioso nel centro di Roma.

Anche in questa edizione, si è pensato di ospitare all’interno del catalogo generale del premio, una poesia di Marco Corsi.

Ho creduto di vederti

Tra spiagge sconfinate e

Deserte,

in quella estate rovente…

crepuscolo ombreggiava il porto

pigro di barche e

appena ondulato

dall’ultima brezza…

Incerti i ragazzi

Tiravano in secco gli scafi

E l’arsura donava

Deboli spasmi

Tra la chioma bruna

Dei tuoi capelli

ribelli

Marco Corsi