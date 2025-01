‘Alis The New World’ al Mandela Forum

Dal 4 al 6 gennaio a Firenze il nuovo show di Le Cirque Top Performers

9 anni di tour, 390.000 spettatori e un nuovo spettacolo per tornare a emozionare e divertire il pubblico.

Approda da sabato 4 a lunedì 6 gennaio al Mandela Forum di Firenze ‘Alis The New World’, evoluzione del pluriacclamato spettacolo di nouveau cirque ‘Alis’, uno show che ha imposto Le Cirque Top Performers a livello europeo, come ben sanno gli spettatori che nel 2017 e 2019 affollarono il Teatro Cartiere Carrara nelle applaudite tappe fiorentine.

Nuove scenografie, nuovi numeri e nuove colonne sonore: ‘Alis The New World’ è uno spettacolo inedito, è il nuovo mondo di Alis. In scena un cast stellare composto da oltre 25 artisti di primissimo livello, applauditi e premiati sui palcoscenici più importanti del mondo. Un concentrato di talento, eccellenza, unicità: i requisiti d’obbligo per entrare a far parte di Le Cirque Top Performers.

Quattro gli appuntamenti in programma al Mandela Forum: sabato 4 gennaio alle ore 17:00 e alle 21:00; domenica 5 e lunedì 6 alle ore 17:00.

I biglietti – posti numerati da 35 a 90 euro – sono già disponibili su www.ticketone.it, su www.alisticket.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana.

Non resta che ammirarli questi acrobati, giocolieri, aerialisti, comici, equilibristi e non solo, capaci di meravigliare con esibizioni che tendono ai limiti delle possibilità umane, che tengono il pubblico con il fiato sospeso e che divertono offrendo tante emozioni.

Ad accompagnarli una colonna sonora originale e avvincente creata per lo spettacolo, con coreografie, scenografie e luci che regalano atmosfere coinvolgenti e suggestive.

‘Alis’ prende per mano lo spettatore e lo rende partecipe attraverso un filo conduttore che attinge dalla letteratura fantastica dell’Ottocento e dal capolavoro di Lewis Carroll. Non è una storia con un inizio e una fine, ma un’esperienza che porta alla scoperta di ciò che non ci si aspetta, per imparare di nuovo a meravigliarsi.

Gianpiero Garelli, Creator & Guide della compagnia Le Cirque Top Performers non nasconde l’entusiasmo per il successo del suo spettacolo: