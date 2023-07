‘Alimentiamo l’Innovazione Creativa’: i prodigi degli agroinnovatori

Il 17 luglio talk show con il Presidente Giani e la Vicepresidente Saccardi

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

L’agricoltura come non siamo abituati a vederla. Che produce materiale per il teatro e per il cinema, oppure medicine per il bosco, che crea stoffa, o la pizza del futuro.

E ancora, coltiva papaveri e fiordalisi e alimenta farfalle e api, creando bellezza e aiuta a ridurre gli impatti ambientali.

Sono questi i ‘frutti’ degli agroinnovatori, che grazie ai bandi emessi dalla Regione si accreditano tra i protagonisti del cambiamento della Toscana.

Di tutto questo e molto altro ancora si parla lunedì 17 luglio nel talk show ‘Alimentiamo l’Innovazione Creativa’, che si svolge dalle 10:00 alle 12:00 in Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10, a Firenze.

Il Presidente Eugenio Giani e la Vicepresidente e Assessore all’agroalimentare Stefania Saccardi saranno sul palco insieme a Roberto Scalacci, Direttore agricoltura e sviluppo rurale Regione Toscana, Fausta Fabbri, dirigente Settore innovazione in agricoltura, Marco Vieri, professore ordinario Dagri, Università di Firenze, Rosanna Zari, dottore agronomo. Modera Simona Bellocci, giornalista di Intoscana.it – Fondazione Sistema Toscana.

Durante l’evento saranno presentati i video – pillole in cui gli agroinnovatori, raccontano i loro progetti. Al termine della mattinata, alle ore 12:00, ci sarà un punto stampa con i giornalisti.

È possibile seguire l’evento anche in streaming direttamente su: https://www.regione.toscana.it/diretta-streaming.