‘Alfonsina’ torna al Teatro Civico 14

In scena a Caserta il 4 gennaio

Sabato 4 gennaio, alle ore 20:00, al Teatro Civico 14 di Caserta va in scena ‘Alfonsina’ di Marilena Lucente, per la regia di Roberto Solofria.

Lo spettacolo racconta la storia di Alfonsina Strada, la prima e unica donna a partecipare al Giro d’Italia, cento anni fa.

Un’impresa storica che richiese persino una modifica al suo nome: per inserirla nell’elenco dei corridori, il suo nome venne registrato come ‘Alfonsin’.

Prodotto da Mutamenti/Teatro Civico 14 e Piccola città teatro, lo spettacolo vede in scena Anna Bocchino.

È prevista una replica domenica 5 gennaio, alle ore 18.00.

I biglietti, al costo di €12, intero, e €10, ridotto per under 30, over 65 e convenzionati, sono disponibili online su www.teatrocivico14.it.

Alfonsina Strada ha partecipato a una delle gare più dure di sempre: oltre 3.000 chilometri in 12 giorni, gareggiando contro un centinaio di uomini. Un’impresa che sembrava impossibile, eppure quel sogno l’aveva accompagnata fin da bambina, quando, a soli dieci anni, vide per la prima volta una bicicletta.

Nonostante la povertà e le difficoltà, Alfonsina trovò la forza di seguire la sua passione, arrivando a competere su strade, velodromi e piste in tutto il mondo.

La sua corsa al Giro d’Italia non si concluse con una vittoria, ma riuscì a completare l’intera competizione, in una prova epica che rappresentò un risultato straordinario.

Alfonsina è stata una donna visionaria, capace di anticipare i tempi e di incarnare il cambiamento. Definita una ‘suffragetta a pedali’, ha contribuito con il ciclismo all’emancipazione femminile in Italia.

Anche negli ultimi anni della sua vita, quando il suo nome sembrava dimenticato, Alfonsina continuò a correre sotto i tendoni del circo, inseguendo la sua passione e sfidando i limiti.

