Alfieri della Repubblica, Giani: Orgoglioso nomina Tommaso Lavecchia

Il giovane premiato per la sua profonda passione per l’astronomia

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

A soli 15 anni, Tommaso Lavecchia, originario di San Miniato (PI), è stato nominato tra i 28 Alfieri della Repubblica dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un riconoscimento prestigioso conferito ai giovani distintisi per meriti civici, culturali e sociali.

Il giovane si è fatto notare per la sua profonda passione per l’astronomia, coltivata fin da bambino attraverso la partecipazione a mostre ed eventi scientifici, durante i quali ha anche esposto scatti della Luna, messi a confronto con le opere di Ludovico Cardi e Galileo Galilei.

Un impegno che si è tradotto anche nella realizzazione di un opuscolo divulgativo distribuito ai suoi compagni di classe.

A esprimere soddisfazione e orgoglio è stato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani:

Le mie più sentite felicitazioni a Tommaso, alla sua famiglia e alla comunità di Roffia, dove vive. Il riconoscimento conferito dal Presidente Mattarella premia non solo il talento e la passione di questo giovane, ma anche il suo straordinario valore educativo e la capacità di condividere il sapere. In un momento storico come quello che stiamo vivendo, esempi come il suo rappresentano un segnale importante e positivo per tutta la nostra comunità.

Giani ha inoltre sottolineato il forte legame con il territorio di San Miniato, ribadendo come storie come quella di Tommaso contribuiscano a valorizzare l’impegno dei giovani e la vitalità culturale della Toscana.