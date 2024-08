Alfa a Mont’Alfonso sotto le stelle

In concerto l’11 agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Un album che conferma tutto il suo talento, un Festival di Sanremo che l’ha eletto artista rivelazione e un tour che viaggia a gonfie vele. Alfa, ovviamente.

Cantautore genovese classe 2000, Alfa approda lunedì 12 agosto, ore 21:15, alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana (LU), ospite del festival Mont’Alfonso sotto le stelle.

I biglietti – posti numerati da 23 a 40 euro compresi diritti di prevendita – sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it, tel. 892.101, e nei punti Box Office Toscana, www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055.210804.

Alla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana sono disponibili i biglietti riservati a persone con disabilità. Info www.montalfonsoestate.it.

Alfa arriva in Garfagnana sulle ali di ‘Non So Chi Ha Creato Il Mondo Ma So Che Era Innamorato’, l’album che dà il titolo anche al tour. Composto da dieci canzoni, contiene ‘Vai!’, il brano presentato al Festival di Sanremo con cui Alfa ha conquistato giovani e meno giovani, insieme all’emozionante duetto con Roberto Vecchioni sulle note di ‘Sogna, ragazzo sogna’.

In scaletta non mancherà ‘Vabbè ciao’, ultimo singolo tratto dal disco, una traccia con melodie innovative che racconta un amore che sembrava potesse sbocciare.

Alfa, sui suoi canali social, ha spiegato:

È una canzone un po’ da rapper, racconta di un palo che mi ha dato Francesca, che ringrazio, perché mi ha fatto scrivere sto pezzo che mi piace troppo.

Esponente della Generazione Z, Andrea De Filippi, in arte Alfa, è un portatore di messaggi positivi. All’interno dei suoi testi non ci sono storie di disagio e periferia, ma parole dedicate all’amore, alle incertezze sul futuro e al diventare adulti.

In un mondo in cui per avere successo occorre essere ‘cool’, Alfa si presenta con la stessa ‘normalità’, con le stesse e ansie dei suoi coetanei. Un outsider che vuole essere normale, non cool.

Alfa, con la sua musica, riesce a portare il suo immaginario e a trasmettere i valori e gli ideali in cui crede. Lo ha fatto sul palco dell’Ariston e lo sta facendo in concerto, raccontando il suo percorso fatto di piccoli passi, di sogni, del coraggio di non arrendersi mai e dell’amore che è poi il filo conduttore di tutte sue canzoni.

L’amore in ogni forma: quello dei suoi amici e dei suoi genitori, quello ascoltato nelle canzoni o visto nei film e anche quello per la musica che, da sempre, considera il suo migliore amico.

Sempre alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana, in arrivo nei prossimi giorni Rita Marcotulli, concerto all’alba, 15/8, Antonello Venditti, 16/8, si recupera la data prevista per il 3/8 e posticipata, restano validi i biglietti venduti, Paolo Ruffini, 17/8, Roberto Vecchioni, 20/8, Roberto Saviano, 22/8, Orchestra da Camera Fiorentina e Stefano Pietrodarchi, 24/8, ‘Tra tanghi e milonghe’.

Info tel. 0583-641007 – www.montalfonsoestate.it – www.turismo.garfagnana.eu –www.castelnuovogarfagnana.org e sui canali social del festival.

Parcheggi, navette, indicazioni

In occasione degli spettacoli alla Fortezza di Mont’Alfonso sono disponibili i parcheggi della Fortezza, P2 – parcheggio Buggina a 600 metri dall’ingresso, e il parcheggio di piazzale C. Chiappini a Castelnuovo di Garfagnan, P1 – zona impianti sportivi, vi si accede da via Valmaira, chi utilizza il navigatore deve impostare via Valmaira come destinazione.

Dal parcheggio di piazzale Chiappini P1 è in funzione dalle ore 18:30 un servizio bus navetta da/per la Fortezza di Mont’Alfonso, frequenza 15 minuti.

Per il parcheggio a 600 mt e per il servizio navetta è previsto il contributo di un euro a persona, i fondi saranno destinati a progetti di assistenza e solidarietà a cura delle associazioni di volontariato di Castelnuovo di Garfagnana.

Disabilità

Le persone con difficoltà di deambulazione o non deambulanti che hanno acquistato un biglietto specifico presso la Pro Loco di Piazza delle Erbe a Castelnuovo di Garfagnana, info tel. 0583-641007, possono concordare con almeno 48 ore di anticipo un servizio di trasporto dedicato presso la stessa la Pro Loco.

Mont’Alfonso sotto le stelle nasce dalla sinergia tra Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comuni di Castelnuovo di Garfagnana e San Romano in Garfagnana, Unione Comuni della Garfagnana, Parco Regionale delle Alpi Apuane, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Studium 1984 – Fortezza Verrucole Archeopark, PRG, LEG, e Amandla Productions con il patrocinio della Provincia di Lucca, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Con il supporto delle associazioni del Gruppo Volontario Comunale di Protezione Civile dei Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, del Gruppo Volontari Fortezza delle Verrucole, della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana e degli Autieri d’Italia – Sezione Garfagnana, a cui è affidato anche il punto ristoro della Fortezza di Mont’Alfonso.