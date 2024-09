Alessia Dall’Osto è Miss Reginetta d’Italia 2024

Riceviamo e pubblichiamo.

È un’emozione indescrivibile, ancora non riesco a crederci… sono veramente felice grazie! Dedico questa vittoria alla mia famiglia, alla mia migliore amica e alle persone che hanno creduto in me e mi hanno sostenuto.

Con questa corona invito tutti a credere sempre nei sogni, io l’ho fatto ed oggi è il giorno più bello della mia vita.