Alessandro Ragazzo vince Premio Bindi miglior testo – Targa Calabrese

Il Premio Bindi 2024 si è tenuto a Santa Margherita Ligure (GE) dal 5 al 7 luglio

Anche quest’anno a Santa Margherita Ligure (GE) si è tenuta la finale del Premio Bindi, prestigioso festival della musica d’autore, giunto alla sua ventesima edizione, che assegna l’ambita targa a cantautori o gruppi musicali che scrivono i propri brani.

Il giovane artista veneto Alessandro Ragazzo ha vinto la Targa Giorgio Calabrese per il migliore testo del brano ‘Piove’, il primo singolo del suo progetto cantautorale uscito lo scorso dicembre.

Sono felice che il testo di ‘Piove’ sia stato apprezzato perché è un brano molto importante per me, che ha segnato un nuovo inizio per la mia scrittura. ‘Piove’ parla di malinconia, tristezza e disillusione, e per scrivere questa canzone mi sono ispirato alla storia e all’anima di una persona a me molto vicina all’epoca.

Alessandro Ragazzo

Biografia

Alessandro Ragazzo è un cantautore, chitarrista e musicista. Nasce e cresce a Marghera, periferia di Venezia. Ha pubblicato 3 EP in inglese, tra cui uno registrato ai Flux Studios di New York (US).

Negli anni con le sue canzoni è riuscito a condividere il palco con artisti come Giorgio Poi, Galeffi, Generic Animal, Matt Elliott, Hugo Race, L.A. Salami, Ainè, Alberto Ferrari, La Municipal.

Ha frequentato il biennio di Officina Pasolini a Roma avendo la possibilità di stare a contatto con grandi personalità del cantautorato italiano. Il 29 maggio 2020 è uscito il suo primo EP in italiano, intitolato ‘Ricordi?’, per Rokovoko Records.

Il videoclip del singolo ‘Domani’ è stato scelto tra i migliori 45 video usciti del 2020 dal MEI e ha vinto il concorso ‘Artefici del nostro tempo’ indetto dalla Biennale di Venezia.

A novembre 2023 collabora alla scrittura del testo della canzone ‘Fiore Bianco’, sigla della serie Rai ‘Per Elisa – Il Caso Claps’.

Sta attualmente lavorando al suo nuovo e primo disco di inediti insieme al produttore e autore Matteo Buzzanca. Il primo singolo di questo nuovo progetto è ‘Piove’ uscito il 15 dicembre 2023. Il 23 febbraio esce ‘Non saremo felici mai’ e il 19 aprile il nuovo singolo ‘Edera’.

In occasione dell’uscita del nuovo album, che avverrà nel prossimo autunno, Alessandro sta presentando in anteprima dal vivo il disco, in band e in duo, proponendo i brani con un sound unico, caldo ed emozionante in diverse date in giro per l’Italia.