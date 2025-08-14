Alessandra Dambra a ‘Voci nella Terza Piazza’

L’artista si esibirà il 14 agosto nell’ex distretto militare di Campobasso

Giovedì 14 agosto, si svolgerà il terzo appuntamento della rassegna ‘Voci nella Terza Piazza’ alle 20:30 nell’ex distretto militare di Campobasso con Alessandra Dambra e il suo ‘Dialogo con le donne del Jazz – Tributo a Toots Thielemans’, accompagnata da Luigi Ferrara, armonica, Domingo Muzietti chitarra, Edmondo Di Giovannantonio contrabbasso e Niki Barulli batteria.

L’evento, organizzato dall’Associazione Amici della Musica Walter De Angelis, con il contributo del Comune di Campobasso, è a ingresso gratuito.

Il tributo nasce dal desiderio di esplorare l’importante ruolo che le donne hanno avuto nel jazz, e di farlo attraverso un tributo all’iconico armonicista belga Toots Thielemans.

Il suo suono e le sue collaborazioni ci permettono di ripercorrere momenti cruciali della storia del jazz, mettendo in luce voci femminili spesso dimenticate o trascurate.

Il progetto nasce da un’idea del Maestro Alessandra Dambra, che si propone di esplorare e celebrare il contributo delle donne nel jazz attraverso l’eclettico e travolgente suono dell’armonica di Toots Thielemans.

La musicista Dambra afferma: