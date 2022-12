‘Aldiqualdilà’ al Teatro De Filippo

In scena il 29 dicembre ad Arzano (NA)

Il teatro Eduardo De Filippo di Arzano (NA) si pone come luogo di riferimento culturale per l’area nord della provincia di Napoli: un teatro inclusivo sia dal punto di vista sociale ed economico che artistico.

Per il cartellone d’innovazione del Teatro De Filippo, giovedì 29 dicembre 2022 alle ore 20:45, va in scena ‘Aldiqualdilà – Tre maschere dell’adiqua nell’aldilà dantesco’, da un’idea di Dario Menee, Giuseppe Pestillo ed Ettore Nigro che firma il testo con Giovanni Del Prete a cui è affidata anche la regia, un’originale commistione tra la Commedia dell’Arte e la Divina Commedia di Dante Alighieri.

Arlecchino, Capitano e Pulcinella, interpretate da Antonio Vitale, Ettore Nigro e Gaetano Franzese, intraprendono un viaggio nell’aldilà, nella vana ricerca di un santo in paradiso a cui votarsi per trovare un posto, o una forma di sopravvivenza, nell’aldiqua.

Seguendo le orme di Dante Alighieri attraversano l’Inferno e il Purgatorio, per giungere infine in un Paradiso vuoto dove, al cospetto della luce di Dio, si spoglieranno di qualsiasi maschera. Ad accompagnare i tre buffi eroi nel lungo viaggio, una figura femminile misterica e simbolica, interpretata da Anna Bocchino.

Lo spettacolo si avvale di due artisti visivi che, insieme, fondono tradizione e modernità: il pittore metafisico e surrealista di fama internazionale Ciro Palumbo, le cui opere sono presenti nelle maggiori gallerie d’arte d’Europa; e il videomapper Alessandro Papa, anche docente all’Accademia di Belle Arti di Napoli.

La tecnica del videomapping, poi, consente non solo un allestimento agile e adattabile a qualsiasi spazio, ma di mantenere la tradizionale e tipica struttura “a scenari” della Commedia e il travestimento dei commedianti.

Dichiara Arduino Speranza, attore e insegnante di teatro in numerose accademie:

I tipi fissi della Commedia dell’Arte vengono riportati all’inizio dello spettacolo in maniera purista, rispettandone la specificità storica e popolare. Partendo da questo si arriva a una fisicità quasi beckettiana, attraverso la destrutturazione e trasformazione delle maschere stesse, rispettandone il percorso storico come avviene per Pulcinella – Sciosciammocca. Le maschere vivono in scena una vita fatta di sospensioni, che rimanda a un’altra epoca, ritrovando la loro parte romantica e poetica, senza mai dimenticare da dove vengono e quanto sia importante la comicità e il sorriso di chi le guarda.

I costumi sono a firma di Anna Zuccarini, le scene di Filippo Stasi e Francesco Bellella, le maschere di Renzo Sindoca e le musiche originali di Tommy Grieco.

Info

Gli abbonamenti sono acquistabili presso il botteghino del teatro in via Verdi 25 ad Arzano: abbonamento 5 spettacoli – prezzo €80,00;

pagina Facebook Tracce Dinamiche Teatro Eduardo De Filippo; vendita online dei biglietti per i singoli spettacoli sul sito www.etes.it.

Contattare il botteghino ai seguenti numeri 0810140898 o 3389007997 e alla mail botteghino@teatroeduardodefilippo.it anche tramite messaggi WhatsApp, dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 13:00 e il sabato dalle 10:30 alle 13:00 e consultare il sito www.teatroeduardo.it.