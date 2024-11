‘Aldiqua – Storia dall’alba degli uomini’ a GAD

Le opere di Dario Ballantini in mostra a Torre Galfa Milano dal 21 novembre al 20 dicembre

Dopo due anni di successi e apprezzamenti dalla scena pubblica, la Galleria d’Arte Domestica, GAD, il format espositivo di Crudemon, torna con un’imperdibile esposizione che celebra il genio creativo di Dario Ballantini nella personale ‘Aldiqua – Storia dall’alba degli uomini’.

Con la sua arte unica e profonda, Ballantini indaga temi universali e senza tempo, immergendoci in un viaggio tra le incertezze, i vuoti e le inquietudini dell’essere umano.

Come sottolinea il curatore Luca Cantore D’Amore:

I protagonisti delle opere di Ballantini sono specchi dell’esistenza, autoritratti dell’uomo universale in cui convivono mostruosità e innocenza, spavento e candore. La sua arte non è semplicemente contemporanea; è perenne, atavica, una riflessione profonda sulla condizione umana.

L’esposizione di Dario Ballantini è un invito a esplorare il mistero dell’esistenza attraverso opere che colpiscono per il loro potere evocativo. Gli occhi dei suoi personaggi – spenti, profondi, e al tempo stesso inquietanti – raccontano le domande cosmiche che ogni uomo si pone, mentre ogni pennellata sembra catturare frammenti di un vuoto universale che appartiene a tutti noi.

Le opere di Dario Ballantini esplorano il senso enigmatico dell’esistenza, trasmettendo inquietudini e riflessioni senza ricorrere a rappresentazioni esplicite. Sulla tela, i suoi lavori evocano un movimento fluido e indefinito, caratterizzato da forme irregolari e da un uso del colore che emerge come elemento primario, spesso in contrasto con una tonalità cupa e corrosiva.

Ballantini pone al centro della sua arte l’imperfezione umana, rappresentandoci come creature mostruose e incompiute. Non ricerca la grazia estetica convenzionale: nelle sue opere anche l’asimmetria e la deformità possiedono un’armonia intrinseca, riflettendo la complessità e il caos della vita stessa. Questo equilibrio tra tensione e bellezza è frutto del suo talento, capace di trasformare scenari complessi e sgraziati in esperienze visive intense e significative.

La mostra si svolgerà nella suggestiva Suite al 25° piano della Torre Galfa con vista mozzafiato su Milano, sede del progetto Crudemon ideato da Massimiliano Pianta e Domenico Galeotti che, insieme a Luca Cantore D’Amore, confermano ancora una volta l’innovatività di un progetto che mescola cultura e aggregazione, proponendo un calendario di mostre personali a cadenza bimestrale, in cui emergenti e grandi artisti dialogano con un pubblico selezionato in un’atmosfera unica.

La peculiarità di GAD risiede nella sua visione rivoluzionaria: portare l’arte fuori dai confini tradizionali di musei e istituzioni, per collocarla in ambienti intimi e domestici, emulando lo spazio naturale in cui le opere d’arte si integrano con il vissuto quotidiano dei collezionisti e appassionati di Milano, arricchendo l’esperienza con un’atmosfera unica. Questo programma di esposizioni ha saputo coinvolgere esperti e neofiti, dando vita a una rete dinamica di relazioni e interazioni culturali.

Titolo della mostra: ‘Aldiqua – Storie dall’alba degli uomini’

Organizzazione: Crudemon di Massimiliano Pianta e Domenico Galeotti

Curatela e Direzione Artistica: Luca Cantore D’Amore

Inaugurazione: giovedì 21 novembre 2024 ore 19:00

Date: dal 21 novembre al 20 dicembre 2024

Sede: Torre GalFa – Suite al 25° piano, Torre Galfa, Milano

Indirizzo: via Alfredo Campanini, n.12, Milano

Piano e Interno: 25 / 253

Ingresso: gratuito

Orari: dal lunedì al venerdì 10.00 – 17:00 su appuntamento

Contatti: tel. +39 0291320473 – info@crudemon.com