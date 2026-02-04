‘Alda Merini’ al Teatro di Villa Lazzaroni

Giorgia Trasselli in scena a Roma dal 6 all’8 febbraio

Riceviamo e pubblichiamo.

Al Teatro di Villa Lazzaroni di Roma, dal 6 all’8 febbraio, Giorgia Trasselli è la protagonista di ‘Alda Merini – Una donna sospesa tra il dolore e la gioia’, drammaturgia e regia di Antonio Nobili, con Andrea Carpiceci.

‘Alda Merini. Una donna sospesa tra il dolore e la gioia’ è uno spettacolo che racconta quattro giorni immaginari nel caotico appartamento della poetessa dei Navigli, tra poesia, vita quotidiana e momenti di grande intensità emotiva.

Con forte valenza biografica, affronta tematiche attuali come l’integrazione sociale, la solidarietà, la questione femminile e lo stigma nei confronti dei disturbi psichiatrici.

Una telefonata tra Alda Merini e un professore universitario dà inizio all’incontro con un giovane studente. I loro quattro giorni insieme porteranno entrambi ad un profondo cambiamento, rivelando il confine tra il dolore e la bellezza che solo i poeti riescono a raccontare.

Dopo sette anni di tournée questo spettacolo si è affermato come un emozionante viaggio nel cuore della poesia di Alda Merini, tra riso, riflessioni e momenti di abbandono sentimentale.

Teatro di Villa Lazzaroni

Via Appia Nuova, 522 – Via Tommaso Fortifiocca, 71 (parcheggio gratuito) – 00181 Roma

Orario spettacolo:

venerdì ore 21:00

sabato ore 19:00

domenica ore 17:30

Info e prenotazioni:

392-4406597

info@teatrovillalazzaroni.com

www.teatrovillalazzaroni.com