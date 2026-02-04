‘Alda Merini’ al Teatro di Villa Lazzaroni

Giorgia Trasselli in scena a Roma dal 6 all’8 febbraio
Al Teatro di Villa Lazzaroni di Roma, dal 6 all’8 febbraio, Giorgia Trasselli è la protagonista di ‘Alda Merini – Una donna sospesa tra il dolore e la gioia’, drammaturgia e regia di Antonio Nobili, con Andrea Carpiceci.
‘Alda Merini. Una donna sospesa tra il dolore e la gioia’ è uno spettacolo che racconta quattro giorni immaginari nel caotico appartamento della poetessa dei Navigli, tra poesia, vita quotidiana e momenti di grande intensità emotiva.
Con forte valenza biografica, affronta tematiche attuali come l’integrazione sociale, la solidarietà, la questione femminile e lo stigma nei confronti dei disturbi psichiatrici.
Una telefonata tra Alda Merini e un professore universitario dà inizio all’incontro con un giovane studente. I loro quattro giorni insieme porteranno entrambi ad un profondo cambiamento, rivelando il confine tra il dolore e la bellezza che solo i poeti riescono a raccontare.
Dopo sette anni di tournée questo spettacolo si è affermato come un emozionante viaggio nel cuore della poesia di Alda Merini, tra riso, riflessioni e momenti di abbandono sentimentale.
Teatro di Villa Lazzaroni
Via Appia Nuova, 522 – Via Tommaso Fortifiocca, 71 (parcheggio gratuito) – 00181 Roma
Orario spettacolo:
venerdì ore 21:00
sabato ore 19:00
domenica ore 17:30
Info e prenotazioni:
392-4406597
info@teatrovillalazzaroni.com
www.teatrovillalazzaroni.com