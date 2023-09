Alchimia del benessere – La salute a tavola

Il 13 ottobre al Ristorante Dodici di Aversa (CE) degustazioni, musica e cultura del benessere con esperti del settore

Le associazioni Campania Plus e Fegato in Salute organizzano venerdì 13 ottobre, ore 20:00, presso il Ristorante Dodici, via Cuppa Scoppa 34 ad Aversa (CE), la prima de La salute a tavola.

Il Benessere comprende una miscela di elementi.

Il primo evento combina la convivialità, il buonumore, la degustazione delle eccellenze territoriali, piatti di una sana alimentazione – dieta mediterranea – con artigianato e musica.

Programma

• accoglienza con musica ed assaggi;

• relazione sul Progetto Alchimia del Benessere – dr. Gennaro Mariniello;

• relazione su La Dieta Mediterranea: dall’Antichità ai giorni nostri – dr. Amedeo Cecere;

• esposizione delle eccellenze territoriali;

• degustazione dei piatti tipici della tradizione, con alcune rivisitazione dei rappresentanti dell’Associazione I cuochi casertani.

La serata sarà allietata dall’Ensemble diretta dai Maestri Enzo Anoldo e Paolo Fagnoni.

Info:

333-3770701 dr. Amedeo Cecere

347-7163454 dr. Gennaro Mariniello

Prenotazioni:

Ristorante Dodici 081-8112948