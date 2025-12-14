AlberoLibro 2025: a Verona si accende l’albero che genera libri

L’inaugurazione è in programma il 16 dicembre al Polo Zanotto

Riceviamo e pubblichiamo.

L’Ateneo di Verona, città olimpica, ospiterà l’AlberoLibro 2025, la scultura luminosa che celebra la lettura come gesto collettivo e sostenibile.

L’installazione sarà inaugurata martedì 16 dicembre alle 11:00 al Polo Zanotto, proseguendo il viaggio che dal 2 dicembre ha già toccato Monza, Roma e Pieve di Soligo, portando con sé 2026 volumi, simboli dei valori olimpici di conoscenza, condivisione e partecipazione.

Promosso da Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, con il contributo di Regione Lombardia, Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura e Comune di Pieve di Soligo, in collaborazione con AIE – Associazione Italiana Editori e lo studio di design Finemateria e grazie al supporto degli sponsor UBroker e Elcograf-Gruppo Pozzoni, AlberoLibro 2025 fa ufficialmente parte del programma dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il grande percorso che unisce sport, cultura e territori.

L’AlberoLibro a Verona ospiterà 100 libri tematici sullo sport selezionati da Paolo Maggioni, giornalista e scrittore, conduttore della Domenica Sportiva Rai e ideatore della Biblioteca dello sport Gianni Mura.

I volumi raccontano storie di campioni, avventure olimpiche e sfide collettive, mettendo al centro i valori sportivi che guidano il progetto dell’Olimpiade Culturale.

I volumi, tutti nuovi e acquistati in librerie di prossimità per sostenere la filiera editoriale locale e promuovere una cultura diffusa e sostenibile, saranno poi donati al Sistema bibliotecario di ateneo che provvederà a catalogarli e a renderli disponibili per il prestito.

Cuore simbolico del progetto è l’iniziativa Libri Olimpici che prevede la distribuzione di 2026 libri alle scuole di Lombardia e Veneto, in collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, come segno di avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.

Le Olimpiadi della Cultura saranno così fortemente sostenute dai libri, veicoli di conoscenza, approfondimento e partecipazione.

L’iniziativa rientra nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il programma multidisciplinare, plurale e diffuso che animerà l’Italia per promuovere i valori Olimpici attraverso la cultura, il patrimonio e lo sport, in vista del Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che l’Italia ospiterà rispettivamente dal 6 al 22 febbraio e dal 6 al 15 marzo 2026.

All’inaugurazione di martedì 16 dicembre al Polo Zanotto intervengono la rettrice Chiara Leardini, il Presidente della Commissione Giochi olimpici di Ateneo Federico Schena, la coordinatrice del Sistema bibliotecario Daniela Brunelli, il presidente della Fondazione Mondadori Luca Formenton e il Direttore della Fondazione Mondadori Paolo Verri.

L’inaugurazione dell’AlberoLibro rappresenta il primo evento di una serie di iniziative che rientrano nel progetto di ateneo UniVerso i Giochi olimpici 2026, che nei prossimi mesi offrirà una serie di incontri dedicati alle Olimpiadi, in un ideale cammino di accompagnamento alla cerimonia di apertura che si terrà il 6 febbraio a Milano, mentre Verona ospiterà la cerimonia di chiusura il 22 febbraio.