‘Albanova, per un pugno di biglietti’ al Teatro di Documenti

In scena a Roma il 28 febbraio e il 1° marzo

In scena al Teatro di Documenti di Roma il 28 febbraio e il 1° marzo ‘Albanova, per un pugno di biglietti’ di Benito Martino, coregia di Benito Martino e Riccardo Pisani. In scena Silvio De Luca e Benito Martino.

Lo spettacolo è un viaggio nella psiche e nella vita di Luca che, nel tempo di una seduta dallo psicologo, offre allo spettatore un punto di vista personale e inedito sulla propria esperienza di sopravvivenza.

Luca sin da piccolo è, infatti, costretto a misurarsi e confrontarsi con le difficoltà di una periferia lacerata ed opprimente, fatta di cemento, sversamenti, soprusi e brutalismi, dove la fuga sembra essere l’unica via di uscita da una vita altrimenti segnata.

Non a caso Luca rievoca i suoi primi viaggi in treno, che da semplice mezzo di trasporto, diventa elemento fondamentale della narrazione.

Sul treno si consumano le prime avventure, i primi amori e le prime interazioni con un mondo altro, fatto di turisti e pendolari che, quei territori si limitano ad osservarli distrattamente dai finestroni in corsa.

Luca si muove sui binari dei ricordi e l’iniziale leggerezza con cui risponde alle domande dello psicologo lascia spazio a storie di degrado, ingiustizia, fascismo e camorra. Il viaggio all’interno della sua coscienza diventa sempre più cupo, e l’ironia lascia spazio all’amarezza.

Ne emerge il ritratto di una società cinica e insensibile, che neanche davanti a uno studente morto suicida, sembra voler fermare il suo ritmo frenetico.

L’opera, attraverso l’esperienza di un singolo, vuole porre l’attenzione sulle contraddizioni di un mondo sordo ai problemi, nel quale le soluzioni, il più delle volte finiscono con l’aggravare, e non migliorare, la situazione di partenza.

Di Benito Martino. Ideazione scenica, luci, musiche di Riccardo Pisani. Coregia Riccardo Pisani e Benito Martino. Con Silvio De Luca e Benito Martino.

Sabato 28 febbraio ore 19:00

Domenica 1° marzo ore 18:00

Costo biglietto:

12 euro

ridotto 8 euro

tessera euro 3