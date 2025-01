‘Albania casa mia’ al Teatro di Villa Lazzaroni

In scena a Roma il 24 gennaio

Approda al Teatro di Villa Lazzaroni di Roma, venerdì 24 gennaio, ore 21:00, ‘Albania casa mia’, spettacolo scritto e interpretato da Aleksandros Memetaj con la regia di Giampiero Rappa.

25 febbraio 1991: nell’Albania di quegli anni vige uno Stato in cui il regime comunista è collassato e il malcontento del popolo si traduce in manifestazioni, distruzione dei simboli dittatoriali ed esodi di massa, dopo quarantacinque anni di limitazioni e controlli, per primo quello di Brindisi.

Proprio a Brindisi, sbarca il trentenne Alexander Toto, scappato da Valona a bordo del peschereccio ‘Miredita’, ‘Buongiorno’ in albanese, cui si accompagna un bambino di soli 6 mesi, Aleksandros Memetaj, appunto.

Aleksandros racconta le sue esperienze italiane, da cittadino italiano tra gli italiani, da bambino tra i bambini, ma sempre da diverso tra gli uguali. Episodi di razzismo e bullismo, infatti, accompagnano interamente la sua crescita e il suo ambientarsi a Fiesso D’Artico, un piccolo paese di settemila anime tra Padova e Venezia.

Racconto delle vicende di due personaggi inizialmente distinti, Alexander e Aleksandros, padre e figlio, ‘Albania casa mia’ è la narrazione di una vicenda universale cadenzata dagli sforzi economici per la partenza, le difficoltà e la paura del viaggio, le umiliazioni e la stanchezza all’arrivo sofferta da entrambi i protagonisti, che amano la propria terra ma al contempo la odiano e per questo ripongono le loro speranze nella nuova patria, non senza patire il sentimento, forte, della lontananza.

Link acquisto biglietti: https://www.i-ticket.it/eventi/albania-casa-mia-teatro-di-villa-lazzaroni-24-01-biglietti

Teatro di Villa Lazzaroni

Via Appia Nuova 522/Via Tommaso Fortifocca 71 Parcheggio gratuito

Roma

Info e prenotazioni:

392-4406597

info@teatrovillalazzaroni.com

www.teatrovillalazzaroni.com