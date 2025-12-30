Albanese e Cotteret a Napoli presentano documentario Disunited Nation

L’opera racconta il ruolo dell’ONU durante il genocidio a Gaza

Riceviamo e pubblichiamo.

Napoli ospita il secondo appuntamento del tour italiano di presentazione di ‘Disunited Nations’, il documentario diretto dal regista francese Christophe Cotteret e distribuito in Italia da Mescalito Film, che descrive l’azione dell’ONU durante il genocidio a Gaza.

La proiezione serale, in programma al Cinema America Hall alle 18:30, sarà preceduta da due appuntamenti pubblici che vedranno Francesca Albanese, alle 10:30, ospite dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e poi, alle 15:00 a Scampia, impegnata in un talk pubblico con le comunità territoriali e dell’VIII Municipalità organizzato dall’associazione ‘Chi rom… e chi no’.

Il documentario ‘Disunited Nations’, prodotto tra Francia e Belgio, segue Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite per i Territori Palestinesi Occupati, durante missioni, interventi pubblici e momenti di confronto istituzionale, restituendo uno sguardo dall’interno sulle tensioni che attraversano le Nazioni Unite di fronte al genocidio Palestinese.

Partendo da interviste, materiali d’archivio e riprese sul campo, il film mette in evidenza le difficoltà di applicazione del Diritto internazionale e le pressioni politiche che accompagnano il lavoro di tutela dei Diritti Umani.

La tappa napoletana si inserisce nel calendario che accompagna l’uscita italiana del film e prevede una distribuzione mirata in sale selezionate.

Al termine della proiezione al Cinema America Hall è previsto un dibattito con Albanese, Cotteret e gli ospiti che offrirà al pubblico l’occasione di approfondire i contenuti del film e le questioni affrontate nel racconto cinematografico.

Maurizio Del Bufalo, coordinatore del Festival Del Cinema dei Diritti Umani di Napoli che sostiene e diffonde l’iniziativa, afferma:

Il film di Cotteret, muovendo dalla descrizione di alcune fasi del lavoro di Francesca Albanese, si interroga sui possibili esiti della profonda crisi che attraversa l’Organizzazione delle Nazioni Unite, una deriva a cui il nostro Festival pone attenzione da alcuni anni. Siamo fiduciosi che anche questo film, come molte altre opere del Cinema dei Diritti Umani, ci aiuterà a sensibilizzare il pubblico italiano sull’impegno necessario a costruire una nuova Cultura di Pace, promuovendo maggiore solidarietà per il difficile compito di Francesca e degli operatori che difendono i principi del Diritto Internazionale.

All’evento è annunciata la presenza dei genitori di Mario Paciolla, il cooperante napoletano deceduto nel 2020 in Colombia mentre era al servizio della locale missione ONU.

N.B. per assistere alla proiezione è necessario effettuare la prenotazione online al seguente indirizzo: https://america.cinemadinapoli.18tickets.it/film/30341.

300 i posti disponibili.