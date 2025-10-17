Alba Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027

Riceviamo e pubblichiamo.

Non un semplice titolo onorifico, ma una straordinaria occasione per fare della cultura una garanzia di un futuro all’insegna della crescita.

È questo che il prestigioso riconoscimento a Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea rappresenta e mi congratulo con Alba per aver saputo conquistare l’ambita meta per l’anno 2027 attraverso l’elaborazione di un dossier di candidatura che testimonia la piena consapevolezza di quanto il binomio cultura – creatività sia determinante per lo sviluppo dei nostri territori.

I miei complimenti anche alle altre città finaliste.