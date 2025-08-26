Alba alla Reggia di Caserta il 31 agosto 2025

Performance di musica e danza e colazione all’aurora nel Museo verde

Il 31 agosto torna ‘Alba alla Reggia’, l’apertura straordinaria alle 4:45 del Parco reale e del Giardino Inglese.

Per chi il 10 agosto scorso non ha avuto la possibilità di vivere il Museo verde alla prime luci del mattino e per chi vuole replicare la suggestiva esperienza dell’aurora alla Reggia di Caserta, sabato 31 agosto ci sarà il secondo appuntamento di quest’anno con uno degli eventi più amati dai visitatori del Complesso vanvitelliano.

Dalle 4:45 del mattino si apriranno i cancelli di piazza Carlo di Borbone per offrire al pubblico un risveglio indimenticabile in un’atmosfera quasi onirica impreziosita dalla musica e dalla danza di Progetto Sonora e dell’associazione Arabesque.

Questo il programma di Alba alla Reggia del 31 agosto 2025.

Alle 6:30 alla Castelluccia si ripercorreranno le origini del Parco reale e del Bosco vecchio con la narrazione su musiche di B. Henrique Crusell, Concert – Trio. L’appuntamento è nei pressi della statua della Pettinatrice, a due passi dalla Castelluccia.

Alle 7:30 l’incontro è all’ingresso del Giardino Inglese per il racconto su musiche di Florian Leopold Gassmann, Trio in re maggiore, e alle 8:00 al Bagno di Venere, dove con le performance di danza su musiche di Mozart e Crusell renderanno omaggio al significato ‘segreto’ di questo angolo di paradiso.

Le performance sono a cura di: per la musica Progetto Sonora Impresa sociale, con il Sonora Wind Trio composto da Antonio Puzone, clarinetto, Simona Amazio, corno, Alfonso Valletta, fagotto, e Massimiliano Foà, narratore; per la danza Associazione Arabesque con i danzatori Francesca Ferraresi, Martina Golino, Raffaele Iorio, Marco Munno, Giada Tibaldi. Coreografie di Annamaria Di Maio.

La partecipazione alle iniziative è inclusa e riservata ai possessori di titolo di accesso o abbonamento al Museo.

Per una colazione appena sfornata, dalle 5:30 aprirà la caffetteria nel Cannocchiale vanvitelliano e dalle 6:00 la terrazza vicino alla Fontana di Diana e Atteone. Caffè e dolce a soli 2 euro fino alle ore 9:00 per rendere il risveglio ancora più piacevole, nel costo del biglietto al Museo non è inclusa la colazione.

Dalle 5:00 aperte Casa Romano, all’inizio della Via d’acqua, e le Serre di Graefer, nel Giardino Inglese.

Il 31 agosto gli Appartamenti reali apriranno come di consueto alle 8:30.

I visitatori possono acquistare il biglietto ‘Alba alla Reggia di Caserta’ su TicketOne oppure in sede: ‘Parco reale e Giardino Inglese’ al costo di 10 euro, +1 euro per commissioni di servizio per acquisto online, oppure ‘Appartamenti + Parco reale e Giardino Inglese’ a 18 euro, +1 euro per commissioni di servizio per acquisto online.

L’accesso agli Appartamenti reali non sarà possibile prima delle 8:30. Ridotti e gratuità come per legge. La partecipazione all’iniziativa rientra nell’abbonamento ReggiaCard 2025.

Si informa che il 31 agosto, dalle 4:45 alle 8:30 sarà aperto il solo ingresso di piazza Carlo di Borbone, chiuso quello di corso Giannone.

Fino alle 8:30 non sarà possibile accedere con le biciclette e non saranno attivi i servizi navetta, golf cart e noleggio bici.