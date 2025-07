Al WeGil mostra opere recuperate dai Carabinieri per Tutela Patrimonio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

È stata inaugurata questa mattina presso il WeGil di Roma, la mostra ‘Tesori Ritrovati. Patrimonio Culturale tra Crimine, Diplomazia e Giustizia’, un’esposizione di opere e manufatti, esportati o trasferiti illegalmente e successivamente restituiti allo Stato italiano grazie all’impegno investigativo e diplomatico dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio.

All’inaugurazione sono intervenuti il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e l’Assessore alla Cultura, Simona Baldassarre, che hanno partecipato alla prima giornata di lavori della conferenza ‘La lotta contro il traffico illecito di beni culturali: un’azione coordinata attraverso diplomazia, legge, tecnologie e il ruolo dei Carabinieri’, organizzata dall’Heritage International Institute, con il patrocinio dei Carabinieri e della Regione Lazio.

Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha dichiarato:

Ringrazio l’Assessore Baldassarre, l’Arma dei Carabinieri e l’Heritage International Institute per aver promosso questo importante convegno e la mostra dedicata al patrimonio culturale trafugato.

Un’iniziativa di grande valore, che richiama l’attenzione su un tema centrale: la difesa concreta della nostra identità culturale.

Eventi come questo non sono solo momenti di approfondimento, ma strumenti di consapevolezza civile. Mettono in evidenza quanto sia fragile il nostro patrimonio e quanto sia necessario proteggerlo con determinazione e responsabilità.

La cultura e l’arte sono più forti della criminalità. Perché educano, uniscono e costruiscono futuro. Dove c’è conoscenza e bellezza, la violenza arretra. La criminalità ruba, distrugge, cancella. La cultura restituisce, protegge, tramanda. Ed è su questa forza che dobbiamo continuare a investire.

L’impiego delle nuove tecnologie da parte dell’Arma, che vediamo oggi esposte, dimostra come innovazione e ricerca possano essere alleati decisivi nella tutela dell’arte. È una direzione chiara, che parla ai giovani e al mondo universitario, e che dobbiamo continuare a sostenere.

La scelta del WeGil come sede della manifestazione è coerente con il lavoro che stiamo portando avanti: rendere sempre più vivo e accessibile questo spazio della Regione Lazio, mettendolo a servizio della cultura, della formazione e delle energie del territorio.