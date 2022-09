Al via ‘Street & Truck Food Festival – IV edizione’

La bontà del pescato ibleo vola a Terra Madre Salone del Gusto, in scena a Torino dal 22 al 26 settembre

Promuovere la cultura del mare, far conoscere uomini e risorse, raccontare i territori legati al mare sensibilizzando i consumatori all’utilizzo dei prodotti ittici pescati o allevati localmente.

Sono queste le finalità del progetto ‘Street & Truck Food Festival’ sostenuto dal Dipartimento Regionale Pesca Mediterranea della Sicilia e giunto alla sua quarta edizione.

L’Associazione Pescatori ‘San Francesco’ di Scoglitti (RG), che si sta occupando dell’attuazione del progetto finanziato dal Dipartimento della Pesca con i fondi del PO FEAMP 2014-2020 mis. 5.68 cod. progetto 12/MCO/22, ha messo in cantiere una serie di appuntamenti che si snoderanno tra settembre ed ottobre.

A fine mese si volerà a Torino per partecipare a Terra Madre Salone del Gusto, la più importante manifestazione internazionale dedicata al cibo buono, pulito e giusto e a chi lo produce in programma dal 22 al 26 settembre prossimi a Parco Doria.

In particolare, ci saranno due iniziative ospitate nello stand di Slow Food Sicilia:

– sabato 24 settembre 2022, ore 17:00 – 18:00. Presentazione del progetto con la partecipazione di un rappresentante/dirigente del Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana. Focus su ‘Pesca artigianale in Sicilia e valorizzazione del pescato locale’: l’esperienza dei Presídi Slow Food della Masculína da màgghia del golfo di Catania e della Alaccia salata di Lampedusa, con degustazione di conserve ittiche.

A coordinare l’incontro sarà il giornalista Carmelo Maiorca, responsabile regionale della rete Slow Fish per Slow Food Sicilia, partner del progetto ‘Street & Truck Food Festival’;

– domenica 25 settembre, ore 15:00 – 16:00. Presentazione del progetto ‘Street & Truck Food Festival’ con la partecipazione di un rappresentante/dirigente del Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana.

Focus su ‘La promozione del pescato siciliano, fra cultura del mare, sostenibilità delle attività di pesca e tipicità gastronomiche’ con degustazione di arancine di pesce preparate dagli chef dello stand di Slow Food Sicilia, tutti uniti dal claim di questa edizione ossia #RegenerAction: una rigenerazione che parte dal cibo affinché questo diventi motore della transizione ecologica necessaria al profondo rinnovamento del pensiero e della società, unica via per affrontare le crisi in atto. A coordinare l’incontro sarà sempre il giornalista Carmelo Maiorca, responsabile regionale della rete Slow Fish per Slow Food Sicilia.

Entrambi gli eventi sono gratuiti e rivolti sia al pubblico che ai media.