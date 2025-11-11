Lazio, al via ‘Scuola Attiva Kids per il Lazio 2025/2026’

Il progetto per portare lo sport nelle scuole primarie e dell’infanzia

La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’Assessore allo Sport, al Turismo e all’Ambiente, Elena Palazzo, ha approvato lo schema di accordo con Sport e Salute spa per la realizzazione del progetto ‘Scuola Attiva Kids per il Lazio 2025/2026’, con una dotazione finanziaria di 770 mila euro.

L’iniziativa, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e del Merito, il Dipartimento per lo Sport, le federazioni sportive nazionali e il Comitato Italiano Paralimpico, consolida e potenzia il progetto già realizzato lo scorso anno, estendendolo per la prima volta anche alle scuole dell’infanzia.

Grazie al nuovo programma ‘Scuola Attiva Infanzia – per il Lazio’, i bambini dai 3 ai 5 anni potranno partecipare ad attività ludico-motorie pensate per favorire lo sviluppo psicofisico e relazionale, con il supporto di tutor formatori specializzati messi a disposizione da Sport e Salute.

L’Assessore Elena Palazzo ha dichiarato:

È importante iniziare a praticare attività sportiva fin dalla prima infanzia. Con ‘Scuola Attiva Kids’ e l’estensione del progetto ai più piccoli vogliamo ribadire un principio fondamentale: l’attività motoria, se seguita da personale qualificato, deve cominciare fin dalla primissima età. Continuiamo a investire sull’educazione al movimento come strumento di crescita, inclusione e salute per i più piccoli. Lo sport è una scuola di vita: per questo anche quest’anno la Regione Lazio è in prima linea nel promuovere progetti che lo portino dentro gli istituti scolastici, fin dai primi anni, perché il benessere comincia proprio dai banchi.

Sul sito di Sport e Salute è disponibile una piattaforma dedicata al progetto per consentire l’adesione delle scuole al seguente indirizzo:

https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/kids-regionali/kids-lazio.html.

Il progetto, che prosegue l’esperienza positiva della passata edizione, rientra nella strategia regionale per la promozione dello sport di base e per tutti, in linea con gli obiettivi indicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che prevede una riduzione del 15% dell’inattività fisica di adolescenti e adulti entro il 2030.