Al via PulseOcean Summer School 2025

Giovani scienziati a Ischia (NA) per studiare la biodiversità marina e il cambiamento globale

Riceviamo e pubblichiamo.

Al via la prima edizione della PulseOcean Summer School, che si terrà presso l’Ischia Marine Center-MEDAS della Stazione Zoologica Anton Dohrn, Ischia (NA), Italia, dal 14 al 20 settembre 2025

Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere, che riunisce 13 partecipanti internazionali provenienti da 12 istituzioni di 8 Paesi, Italia, Spagna, Germania, Islanda, Algeria, Nuova Zelanda, Australia e USA, con una forte attenzione all’equilibrio di genere, 8 donne e 5 uomini.

L’apertura dei lavori è in programma domenica 14 settembre, alle ore 18:00 con la presentazione dei docenti, degli studenti e dell’organizzazione generale della Summer School.

Nel corso delle giornate, i partecipanti si immergeranno nello studio della biodiversità, svolgeranno attività di campo presso i vents naturali di CO₂ e utilizzeranno tecnologie avanzate e approcci di analisi delle immagini basati sull’Intelligenza Artificiale, al fine di studiare come la biodiversità marina stia rispondendo al cambiamento globale.

Questo programma interdisciplinare favorisce il pensiero critico, lo sviluppo delle carriere e la collaborazione, promuovendo al contempo una scienza aperta e riproducibile.

In linea con il Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e con l’iniziativa europea Horizon Europe ‘Digital Twin Ocean’, PulseOcean evidenzia il suo impegno per l’eccellenza nella ricerca e lo scambio di conoscenze in tutta Europa.

Il team di docenti e organizzatori include esperti della Stazione Zoologica Anton Dohrn, Italia, dell’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione ‘Alessandro Faedo’ ISTI – CNR, Italia, del Laboratoire d’Océanographie de Villefranche, LOV-Sorbonne Université – CNRS, Francia, del Blanes Centre for Advanced Studies CEAB- CSIC, Spagna, dell’Istituto Spagnolo di Oceanografia COB-IEO, Spagna, e dell’Università di Göteborg, Svezia.

Chi siamo

La PulseOcean Summer School è un’iniziativa formativa pionieristica che affronta sfide marine cruciali, come il cambiamento climatico, il blue carbon, la biodiversità e le tecnologie emergenti.

Progettata per studenti di laurea magistrale e dottorato, combina lezioni, attività di campo e progetti in laboratorio, offrendo esperienze pratiche con strumenti all’avanguardia come l’Intelligenza Artificiale, i sensori in situ e le tecnologie di imaging.

Host: Ischia Marine Centre e Marine Ecology Data Analysis and Synthesis Centre, Stazione Zoologica Anton Dohrn, Napoli, Italia

Date: 14 -20 settembre 2025

Link:

https://www.linkedin.com/posts/euromarine-network_szn-euromarine-pulseocean-activity-7359160576045985792-mN19/

https://euromarinenetwork.eu/activities/taking-the-pulse-of-our-ocean-exploring-biodiversity-responses-to-global-change/