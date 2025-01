Al via progetti Regione Campania per il Terzo Settore a Brusciano (NA)

Il 26 gennaio alla Ludoteca ‘Come nelle favole’ la presentazione del libro ‘Ero un bullo’

Riceviamo e pubblichiamo.

La Regione Campania sostiene il Terzo Settore e da Brusciano (NA) parte il progetto ‘Cittadinanza, Cultura e Solidarietà’, cofinanziato dalla Regione Campania con fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Bando Terzo Settore, voluto fortemente dall’Assessore Regionale Lucia Fortini.

Per dodici mesi bambini, ragazzi e adulti del territorio bruscianese potranno partecipare ‘gratuitamente’ alle attività ideate da Giovanni Nappi, coordinatore e progettista dell’iniziativa.

Sono previsti un laboratorio artigianale per la creazione di oggettistica in pietra fredda, un laboratorio artigianale con utilizzo di cartapesta, realizzati dall’associazione SaMa APS, e l’iniziativa: ‘Ti presento un libro’, un percorso letterario attraverso 10 tappe con 10 libri da presentare, per bambini, ragazzi e adulti, a cura dell’associazione Mithril Art ODV.

Primo appuntamento: domenica 26 gennaio ore 11:00 Ludoteca ‘Come nelle favole’

sita in via Salvatore di Giacomo 2S a Brusciano.

Presentazione del libro ‘Ero un bullo’: una storia straordinariamente efficace, un libro di Andrea Franzoso, con Alessandro Cavaliere, Milena Pastena, Gianluca Castaldo e gli amici della Mithril Art ODV.