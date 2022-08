Al via ‘Porto Cesareo Film Festival 2022’

3 giorni di arte e cultura sulle sponde del Mediterraneo

Mancano poche ore all’inizio della seconda edizione del ‘Porto Cesareo Film Festival’, il cine-concorso realizzato dal Coordinamento Ambientalisti pro Porto Cesareo nell’ambito del progetto A-Mare Giovani, cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio e il contributo della direzione Generale Cinema e Audiovisivo Ministero della Cultura.

Dal 2 al 4 settembre attraverso un viaggio immaginario lungo la costa, passando per le torri di avvistamento a guardia del territorio, la Torre Lapillo e la Torre Chianca, una serie di eventi dalla mattina alla sera traghetteranno i partecipanti in un’avventura tra arte e ambiente, bellezza e storia, grazie al lavoro dei tanti collaboratori della rassegna, coordinati dalla direttrice artistica Anna Seviroli e dal supervisor Mino Buccolieri.

Spiegano Seviroli e Buccolieri:

Questo festival unisce i diversi Paesi del mondo attraverso la fluidità del mare. È un evento che parla di culture che si incrociano costruendo ponti di pace, in un momento storico in cui più che mai ne abbiamo bisogno.

Il programma completo

Venerdì 2 settembre

‘Volti e sguardi, oltre i confini’

Mostra fotografica di Francesco Congedo sulla terrazza della suggestiva Torre di San Tommaso. Segue per tutta la durata del Festival.

• Dalle 17:00

Accoglienza, registrazione e convocazione dei finalisti e breve saluto di benvenuto da parte degli organizzatori e ringraziamenti. Presentazione del Film Festival e delle iniziative a sostegno:

‘Jikan’ – Puglia Talents – Call for Artists

Iniziativa rivolta ad artisti e professionisti della creatività che, oltre ad una serie di benefit, potranno godere di uno spazio temporale all’interno della programmazione del festival, per esibirsi e mostrare il loro talento in uno dei più suggestivi panorami del Salento.

La selezione prevede la partecipazione di tre categorie:

performer (danzatori, videomapping, circensi); musicisti (solisti o corali); autori, cantori e poeti.

‘Adotta uno spot’

Iniziativa promossa dal Comune di Porto Cesareo il quale, mediante il supporto di professionisti, selezionerà il progetto più avvincente da produrre che descriva al meglio le caratteristiche della marina pugliese.

‘Tik Tok si gira!’

Iniziativa supportata e curata dall’Istituto Comprensivo di Porto Cesareo. I contenuti prodotti e realizzati dagli alunni con il social network più popolare tra le nuove generazioni diventeranno, mediante un conseguente lavoro curato da professionisti, materiale promozionale del Porto Cesareo Film Festival.

Clorofilla Film Festival

Presentazione della collaborazione.

• Dalle 21:00

Proiezioni delle opere finaliste in concorso. A seguire proiezioni delle opere

cinematografiche del Clorofilla Film Festival.

Sabato 3 settembre

Dalle 10:30

Le Spunnulate

Escursione naturalistica guidata alla scoperta della Riserva Regionale ‘Palude del Conte e Duna Costiera’ di Porto Cesareo.

– Ritrovo e partenza alle ore 10:30, dal Centro Visite di Torre Lapillo;

– Prenotazione obbligatoria | Max. 25 partecipanti;

– Durata 2 ore | Percorso facilmente accessibile;

– Info, WhatsApp o SMS: Giorgio D’Andria 347-7946680;

– Si consiglia di indossare indumenti comodi, scarpe ginniche chiuse e cappello da sole. Portare inoltre la crema solare.

‘Torri in rete’

Visita guidata della torre costiera Torre Chianca che racchiude il Centro Primo Soccorso Tartarughe Marine e la mostra archeologica dedicata al mare, ‘Rotte, Merci e Navi: il racconto continua‘.

– Due turni di visita: 1° turno, ore 10:30 | 2° turno, ore 11:30;

– Prenotazione obbligatoria | Max 10 partecipanti per turno;

– Info WhatsApp o SMS: Simone Orlando 327-0536798 | Davide Vadacca 389-4709142.

Dalle 17:30 alle 19:30

L’underwater wonderland di Porto Cesareo: l’uso delle nuove tecnologie

multimediali per la narrazione audiovisiva del patrimonio sommerso

Tavola rotonda sull’archeologia e il cinema, a cura della Prof.ssa Rita Auriemma, docente di Archeologia Subacquea dell’Università del Salento, e dell’Ing. Italo Spada, CETMA – Centro di Ricerche Europeo di Tecnologie, Design e Materiali.

• Dalle 21:00

Proiezioni delle opere finaliste in concorso.

Domenica 4 settembre

Dalle 10:00 alle 11:30

Visita guidata del Museo di Biologia Marina ‘Pietro Parenzan’

A cura di Francesca Lombardo.

Info WhatsApp o SMS: 328-4462300;

Due turni di visita: 1° turno, ore 10:00 | 2° turno, ore 10:45;

Prenotazione obbligatoria | Max 6 partecipanti per turno

Dalle 17:30 alle 19:30

Mangiare con gli occhi: l’importanza dell’arte culinaria nel cinema e nelle serie televisive contemporanee, lo show cooking nella nuova TV dei reality, la gastronomia nel cinema d’animazione, l’ossessione social di fotografare i piatti

A cura di Fiorella Perrone, responsabile dell’Accademy Gambero Rosso di Lecce e della Città del Gusto, e del Prof. Luca Bandirali, docente di Storia del Cinema, DAMS – Università del Salento).

• Dalle 20:30

Serata finale con premiazione dei vincitori.

I finalisti

Corti

– Big di Daniele Pini, Italia

– Footsteps on the wind di Maya Sanbar, Faga Melo, Gustavo Leal, Regno Unito

– Grande quercia di Maria Gimenez Cavallo, Italia

– Klod di Giuseppe Marco Albano, Italia

– La challenge di Carlo Alessandro Argentino, Italia

– Lifeline: The Brothers who Hold the same Breath di Abdullah Sahin, Turchia

– Nina, Lellè e U Mari Di Maria Giulia Mutolo, Italia

– Reduction di Anna Reka Szakaly, Ungheria

– Reimagine di Gianluca Mangiasciutti, Italia

– Tito di Laura Longo, Italia

– 31 aout di Beatrice Pradal, Francia

– Vague di Joni Tuominen, Finlandia

Minicorti

– Apricot di Mattia Trezza, Italia

– Bobe makes gefilte fish di Tzvi Kogan, Stati Uniti

– Can Suyu, water is life di Anil Gök, Turchia

– Green di Arielle Cohen, Louis Florean, Theo Fratissier, Camille Poiriez, Eloise Thibaut, Francia

– Home di Hamed Azizi, Iran

– Old man and the sea di Eylül Yarkin, Turchia

– Papa is big, I am small di Anya Ru, Masha Rumyantseva, Italia

– The meteorite the turtle and the girl di Goncalo Viana, Portogallo

Documentari

– How is blue your ocean di Joe Pisciotta, Usa

– La lunga arresa dei pescatori di Noemi La Barbera, Italia

– Missione Euridice di Marco Spinelli, Italia

– Sa ‘Ilgiadora de su Tempus di Filippo Biagianti, Italia

– Terra madre di Fabio Leli, Italia

– Women of the wild di Molly Ferril, Jaye Callahan, USA

I giurati

Celeste Casciaro: Musa, attrice e interprete di film e corti che la portano nei festival di tutto il mondo da Sundace a La Mostra di Venezia. Nominata per il Nastro d’Argento come migliore attrice nel 2014 per ‘In grazia di Dio’, è un’artista apprezzata in Italia e all’estero.

Virginia Panzera: Docente di audiovisivo. Autrice, redattrice e assistente alla regia per alcune delle più importanti produzioni in Italia come Rai, Endemol, Sky.

Nicolò Carnimeo: Docente di diritto della navigazione e dei trasporti nella facoltà di Economia dell’Università di Bari. Divulgatore scientifico e consulente Rai1 per la trasmissione Linea Blu.

Gustavo Caputo: Avvocato, attore e produttore della Saietta Film, fondata nel 1999 con Edoardo Winspeare, che in quindici anni produce lungometraggi e una trentina fra documentari e cortometraggi.

Luca Bandirali: Docente di Cinema presso l’Università del Salento ed ex membro del Consiglio di Amministrazione di Apulia Film Commission, è un critico cinematografico, redattore e autore per cinema, teatro e TV.