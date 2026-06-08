Al via Orbetello Piano Festival – XV edizione

Dal 19 giugno al 6 agosto si svolge la XV edizione della rassegna che offre appuntamenti dove la musica si fonde con la bellezza del paesaggio e della storia

Riceviamo e pubblichiamo.

Sulle note del pianoforte alla scoperta di luoghi insoliti, alcuni poco noti, che si trasformano in palcoscenici di eccezione per accogliere virtuosi da tutto il mondo: è questa la ricetta l’Orbetello Piano Festival la rassegna ideata da Giuliano Adorno, che ne è direttore artistico, e Beatrice Piersanti, che offre singolari appuntamenti dove la musica si fonde con la bellezza del paesaggio e della storia.

Giunto alla sua 15ma edizione, l’Orbetello Piano Festival si svolgerà dal 19 giugno al 6 agosto offrendo un viaggio mozzafiato nel cuore della laguna toscana: dal Botanical Dry Garden alla terrazza sulla laguna della Polveriera Guzman, fino alle Oasi WWF del Bosco di Patanella o del Casale Giannella, il cartellone porterà il pianoforte in contesti insoliti, con spettacoli che offriranno al pubblico un vortice di emozioni capaci di coinvolgere tutti i sensi.

Il sipario sull’Orbetello Piano Festival 2026 si alzerà venerdì 19 giugno con un eccezionale concerto di anteprima che avrà luogo nello spettacolare teatro naturale del Botanical Dry Garden di Orbetello e vedrà protagonisti due straordinari e talentuosi musicisti: Giovanni Gnocchi, violoncello, e Alessandro Stella, pianoforte.

L’appuntamento è realizzato in collaborazione con ‘Casa Bassi’, celebre salotto musicale romano grazie alla collaborazione di Massimo Maria Bassi, mecenate sensibile e appassionato.

La rassegna entrerà poi nel vivo a partire da mercoledì 17 luglio quando la Terrazza sulla laguna della Polveriera Guzman, si farà palcoscenico per ospitare un raro incontro tra talenti internazionali: Juan Elvira Marquez Torres, Spagna, e Michael Nagel, Germania, vincitori dell’Orbetello Piano Competition 2025.

I due pianisti eseguiranno un programma che spazia dal romanticismo di Schumann al modernismo di Prokofiev, offrendo un vasto e affascinante repertorio.

Giovedì 18 luglio, sempre la terrazza della Polveriera Guzman, accoglierà l’arte di Federica Bortoluzzi, che offrirà un intenso e suggestivo viaggio nel pianoforte romantico, fondendo virtuosismo e lirismo.

Giovedì 23 luglio il festival si sposta al Casale Giannella – Oasi WWF: qui Alessandro Marano, pianoforte, eseguirà i celebri ‘Quadri di un’esposizione’ di Mussorgsky, un programma che unisce virtuosismo e intensità espressiva.

Giovedì 30 luglio la terrazza sulla laguna della Polveriera Guzman sarà nuovamente palcoscenico per Alessandro Vena, pianoforte, che sarà protagonista di un ‘Omaggio a Philip Glass’.

Sabato 1° agosto, nella stessa location, l’Orbetello Piano Festival presenta Daria Sannikova, vincitrice dell’Orbetello Piano Competition 2025 categoria Junior PC Junior 2025), giovane pianista ucraina, attualmente studentessa in Svizzera, che con il suo concerto che spazia da Schumann a Liszt, promette intense emozioni.

Attesissimo il concerto all’alba che martedì 4 agosto porterà il pianoforte nella suggestiva cornice dell’Oasi WWF del Bosco di Patanella, Orbetello. Qui Denise Lutgens, direttrice artistica del Globe International Piano Competition di Hilversum, Paesi Bassi, offrirà al pubblico un’esperienza musicale immersiva, eseguendo brani di Satie, Chopin, Debussy al sorgere del sole.

La XV edizione dell’Orbetello Piano Festival si concluderà il giovedì 6 agosto sulla terrazza della Polveriera Guzman con il recital ‘A bordo laguna’, che vedrà protagonista Yuki Mihara vincitrice Orebetello Piano Competition 2025, categoria Master.

Ideato da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti dell’associazione culturale Kaletra, il festival è reso possibile grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale di Orbetello – Assessorato alla cultura, della Fondazione CR Firenze e di numerosi partner.

L’Assessore alla cultura, al turismo e al commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali, sottolinea:

L’Orbetello Piano Festival è un appuntamento di grande prestigio musicale e di altissimo livello artistico. La rassegna per Orbetello rappresenta una delle punte di diamante del nostro programma estivo e delle nostre manifestazioni legate alla cultura. Una rassegna che porta a Orbetello grandi artisti da tutto il mondo che, nel corso degli anni, ha saputo radicarsi sul territorio, nel cuore dei nostri concittadini e, nel contempo, attrarre molti appassionati. Ringrazio Keletra, la presidente Piersanti e il maestro Adorno per il lavoro che svolgono con serietà e professionalità.

Il direttore artistico Giuliano Adorno commenta:

Sono ormai quindici anni che l’Orbetello Piano Festival caratterizza l’estate della laguna toscana, ospitando talenti, molti dei quali giovanissimi, che arrivano da tutto il mondo per esibirsi in contesti tanto eccezionali. Abbiamo ideato questa rassegna nella volontà di sposare la grande musica a luoghi insoliti e meravigliosi. L’obiettivo è quello di portare il pianoforte ovunque, aprirsi a nuovi pubblici e creare occasioni capaci di lasciare un segno.

Info e biglietteria:

+39 3534407785

+39 3892428801

www.orbetellopianofestival.it