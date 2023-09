Al via nuovo anno scolastico, auguri di Schiboni a studenti del Lazio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Inoltre, auguro di non fermarsi mai alle parole scritte o alle lezioni, ma di utilizzarle per crearsi un bagaglio di conoscenza e curiosità su cui far crescere uno spirito critico capace di fargli leggere il mondo e comprendere le sfide che la vita ci presenta.

In questi giorni in tantissimi stanno varcando la soglia della scuola: è emozionante vedere i cancelli aperti, giovani e bambini con gli zaini e i libri che si apprestano ad affrontare il proprio percorso formativo.

Lo dichiara l’Assessore al Lavoro, all’Università, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito, Giuseppe Schiboni.

Continua Schiboni:

A tutti i docenti, agli assistenti e a ogni singola persona che lavora nel mondo della scuola e della formazione rivolgo i miei auguri di buon lavoro.

Come Assessorato saremo sempre al loro fianco, così come tutta la giunta regionale guidata dal Presidente Francesco Rocca, per affrontare le criticità che insorgeranno e mettere in campo ogni strumento per il diritto allo studio.

Per assicurare la possibilità di crescere e realizzare le proprie ambizioni.