Al via ‘Note d’Archivio per il Miglio della Memoria’ – I Edizione

Rassegna in sei concerti organizzata dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania

La Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania propone e organizza la I edizione della rassegna musicale ‘Note d’Archivio per il Miglio della Memoria’, realizzata con il contributo della Direzione generale Spettacolo e Direzione generale Archivi del Ministero della Cultura, con la produzione esecutiva della Fondazione Pietà de’ Turchini.

Sei appuntamenti, tutti ad ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria tramite piattaforma Eventbrite.

I concerti saranno ospitati nelle sedi di quattro dei 17 enti che hanno già aderito al ‘Miglio della Memoria’, protocollo proposto dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania per la creazione di una rete tra le istituzioni culturali pubbliche e private, site nell’area dei Decumani, che detengono un patrimonio bibliografico complessivo di circa 2 milioni di volumi e un patrimonio archivistico complessivo di circa 150 km lineari.

Gabriele Capone, Direttore della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania, ha dichiarato:

I complessi monumentali si aprono a nuovi pubblici, attenti nel cogliere iniziative innovative. Aprire nuovi spazi, liberarli dagli stereotipi, renderli fruibili, consegnarli alla conoscenza, riconoscerne universalmente l’irrinunciabile valore artistico e culturale, permette di aggiungere un tassello inedito e originale alla narrazione della città. Il protocollo ‘Miglio della Memoria’, inoltre, renderà possibile la condivisione di tecnologie dedicate alla valorizzazione del patrimonio documentale, e la creazione di un archivio e una biblioteca diffusa.

La rassegna si aprirà, mercoledì 11 settembre alle ore 19:00, con Maluf System, duo composto dal chitarrista ed etnomusicologo napoletano Salvatore Morra, oud tunisino, chitarre, e dal cantante polistrumentista tunisino Marzouk Mejri, voce, darbuka, bendir, ney.

L’evento sarà ospitato dall’Archivio Notarile Distrettuale di Napoli, via San Paolo, 14, di cui, prima del concerto, sarà possibile visitare le sale adiacenti al chiostro, attraverso percorsi a cura del personale dell’Archivio; qui sono esposti registri e volumi relativi alla gestione amministrativo/contabile dell’Archivio notarile e al Notariato partenopeo, pergamene, libri, etichette di archiviazione, nonché riggiole napoletane del ‘700.

Il concerto è prenotabile da martedì 3 settembre

Sabato 14 settembre, alle ore 20:00, presso il Conservatorio di musica di San Pietro a Majella, via San Pietro a Majella, 35, Nada, accompagnata dal chitarrista della scuola jazz/blues senese Andrea Mucciarelli, porterà sul palco quello che originariamente era il concerto del ‘Nada Trio’, progetto nato nel 1994 con la collaborazione di Fausto Mesolella e Ferruccio Spinetti, chitarra e contrabbasso degli Avion Travel.

Il lavoro venne documentato da un album dal titolo ‘Nada Trio’, che vinse, tra gli altri, il Premio Tenco ed il Premio Musicultura. Dopo anni di concerti, nell’inverno del 2017 Nada, Fausto Mesolella e Ferruccio Spinetti tornano in studio e registrano insieme il nuovo disco ‘Nada Trio: La Posa’, distribuito da Warner con la produzione di Fausto Mesolella e Nada. È proprio alla fine delle registrazioni che scompare il grande Fausto Mesolella, il 30 marzo 2017.

Il concerto è prenotabile da giovedì 5 settembre

Sabato 21 settembre, alle ore 11:00, lo storico Palazzo Diomede Carafa, sede della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania, via San Biagio dei Librai, 121, farà da cornice al concerto ‘Napoletani prima… o poi’ dell’ensemble Talenti Vulcanici, con Stefano Demicheli al clavicembalo e alla direzione, e Paologiovanni Maione per la consulenza musicologica.

I musicisti si esibiranno in un repertorio focalizzato sulla letteratura strumentale sei – settecentesca, includendo brani di Maestri napoletani come Nicola Antonio Porpora, Angelo Ragazzi e Domenico Scarlatti.

Il concerto sarà prenotabile da sabato 7 settembre.

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2024, domenica 29 settembre, alle ore 20:00, presso il Conservatorio di musica di San Pietro a Majella si terrà il concerto ‘Raiz canta Sergio Bruni’, che vedrà il poliedrico artista napoletano sul palco con i musicisti Giuseppe De Trizio, chitarra classica, arrangiamenti, Adolfo La Volpe, chitarra elettrica, Giovanni Chiapparino, fisarmonica, Francesco Corrado De Palma, batteria, Giorgio Vendola, basso.

Gli artisti si esibiranno in un omaggio a Sergio Bruni riprendendo l’album ‘Si ll’ammore è ‘o ccuntrario d’ ‘a morte’, pubblicato nel febbraio 2023.

Con le parole di Raiz, sarà

un concerto accorato, tra narrazione e suono, dedicato alla musica scritta e interpretata da Sergio Bruni (…)

le cui canzoni hanno accompagnato per un paio di generazioni la storia familiare di Raiz.

Il concerto sarà prenotabile da venerdì 20 settembre

Domenica 13 ottobre, nell’ambito della ‘Domenica di carta’ – appuntamento annuale in cui le Biblioteche e gli Archivi del Ministero della Cultura aprono straordinariamente per una giornata speciale e gratuita di iniziative – alle ore 11:30 la Sala del Lazzaretto dell’Ospedale di Santa Maria della Pace, via dei Tribunali, 226, ospiterà l’appuntamento musicale con il Quartetto Gagliano, composto da Carlo Dumont e Sergio Carnevale ai violini, Paolo Di Lorenzo alla viola, Manuela Albano al cello, e con Fabrizio Romano al pianoforte, che si esibiranno in ‘Notturno napoletano’, progetto dedicato al compositore Giuseppe Martucci.

L’evento ricorre anche in occasione della celebrazione, in tutta Italia, degli Antichi Ospedali: l’Associazione Ospedali Storici Italiani partecipa anche con una mostra sugli Antichi Ospedali d’Italia nella Sala accanto al Lazzaretto, in cui si trova un’esposizione sulla storia delle malattie epidemiche ed infettive, con documenti, stampe, fotografie e ricostruzioni di ambienti, che sarà visitabile con il Prof. Gennaro Rispoli, Direttore del Museo delle Arti Sanitarie.

Il concerto sarà prenotabile da giovedì 3 ottobre.

La chiusura della rassegna ‘Note d’Archivio per il Miglio della Memoria’ sarà affidata, sabato 30 novembre, alle ore 18:00, al concerto della Big Band del Conservatorio di Musica di San Pietro a Majella, diretta dal Maestro Marco Sannini, ospitato proprio dagli spazi della storica istituzione.

L’orchestra renderà omaggio ai grandi compositori di Jazz del ‘900, con un repertorio che includerà brani di Strayhorn, Ellington, Mingus, Lewis.

Il concerto sarà prenotabile da mercoledì 13 novembre.

