Al via ‘Minturno Musica Estate 2024’

Premio Minturno d’Autore 2024 a Danilo Amerio

Tutto pronto per venerdì 30 agosto, quando alle ore 21:00, in piazza Portanova a Minturno (LT), si accenderanno i riflettori sulla 18ma edizione del ‘Minturno Musica Estate 2024’ inserito nella programmazione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. delle Grazie, patrona principale della Città di Minturno.

Un’altra imperdibile edizione di ‘Minturno Musica Estate 2024’ con Orietta Berti, Fiordaliso, Ivana Spagna, Valerio Scanu, Danilo Amerio, Ronn Moss, la partecipazione di Marco Rettani, scrittore e autore e la comicità di Lino Barbieri.

La musica dal vivo, quella che riesce sempre ad emozionare, sarà la vera protagonista, grazie all’Orchestra diretta magistralmente dal M° Michele Pecora.

Un evento imperdibile grazie alla Direzione Artistica del lungimirante Manager Pasquale Mammaro che negli anni ha portato a Minturno i grandi protagonisti della musica di tutti i tempi e che ha accompagnato al successo al Festival di Sanremo artisti come Il Volo, Diodato, Tananai, Orietta Berti, Rettore, I Cugini di Campagna, Maninni, ma non dimentica di aver mosso giovanissimo, i primi passi come promoter e speaker della radio locale, confermando il suo forte legame con Minturno.

Pasquale Mammaro conclude:

Sono felice come ogni anno di omaggiare Minturno con questa magica serata, rinnovando il mio profondo legame con questa città. Quest’anno ho voluto accanto a me Luisa Corna, che, con la sua eleganza e la sua incantevole voce, saprà fare al meglio gli onori di casa. Come sempre spero di sorprendere con qualche ‘chicca’ dell’ultima ora che al momento non svelerò, ma posso già promettere!

Luisa Corna, che in passato è stata ospite della kermesse, aggiunge:

‘Minturno Musica Estate’ è un evento bellissimo e ormai atteso dalle migliaia di persone che riempiono la piazza anno dopo anno. Con Pasquale ci conosciamo da tantissimi anni e so quanto tenga a questa serata. La stima e l’amicizia reciproca che ci lega ha reso il suo invito ancora più prezioso, pertanto, sono davvero onorata di essere al suo fianco per presentare insieme a lui questa edizione e di cantare ancora su questo importante palco.

L’ambito Premio Minturno d’Autore 2024 verrà consegnato a Danilo Amerio, autore e cantautore che dichiara:

Sono davvero onorato di questo riconoscimento. Scrivo e produco musica da quando sono adolescente, che, in questo lungo percorso, ho avuto la fortuna di condividere con artisti italiani e internazionali quali Nicola Di Bari, Morris Albert, Fiordaliso, Anna Oxa, Marco Masini, Umberto Tozzi, Raf, Paolo Vallesi, Mia Martini, Aleandro Baldi, Jovanotti, Adriano Celentano, i Dik Dik, Giorgio Faletti, Mietta. Ringrazio Pasquale Mammaro della Starpoint Corporation per avermi insignito di questo prezioso omaggio, specie in un momento in cui ho scelto di rimettermi in gioco anche sul palco, come cantautore.

L’evento, patrocinato dal Comune di Minturno, il Consiglio Regionale del Lazio, dalla XVII Comunità Montana Lazio e dalla Proloco di Minturno, sarà seguito in diretta da Radio Top Italia, Radio Partner ufficiale e da Gold TV – Lazio TV con le telecamere del Festival Italia in musica in compagnia di Paola Delli Colli e a movimentare la serata con i suoi interventi da sotto il palco, Ilenia de Sena, giornalista sportiva di Telelombardia e conduttrice di Business TV 24.

I Festeggiamenti in onore di Maria SS. delle Grazie continueranno sullo stesso palco sabato 31 agosto alle 21:30 con il concerto di Francesco Boccia & Made in Italy.

Apriranno il concerto A. Will, Benedetto Sciarretta, Delma & Mary Wild, ⁠Coro di Canzoni Sotto le Stelle.

