Al via ‘Lucania Film Festival 2024’

Appuntamento il 4 e dal 6 all’11 agosto a Pisticci (MT)

Riceviamo e pubblichiamo.

Arriva alla sua venticinquesima edizione il festival nato da un amore viscerale per l’ottava musa, e che sempre più, di anno in anno, si è affermato come punto di riferimento per il cinema indipendente, italiano e internazionale.

Quella del ‘Lucania Film Festival’ è ormai una formula unica e ben collaudata: l’atmosfera intima e coinvolgente che si crea ogni volta tra pubblico e professionisti del settore, infatti, ha contribuito a renderlo il festival dei luoghi e delle persone.

Non a caso, il 4 agosto si dà il via alla rassegna con un’anteprima particolarmente suggestiva: si tratta del concerto di Rocco Mentissi & T, che si svolgerà a Marina di Pisticci all’alba.

Da martedì 6 agosto, invece, si entrerà nel vivo del programma: dalle ore 18:00 in poi, come per i giorni a seguire, nelle sale cinematografiche a cielo aperto di Pisticci si potrà assistere a un’accurata selezione di opere provenienti da tutto il mondo; il pubblico avrà così l’opportunità di scoprire pellicole di valore e in-contrare i creatori delle stesse.

In cartellone sono previste anche masterclass – a cui si potrà accedere solo su prenotazione – e lectio magistralis, aperte a tutti, di grandi nomi quali Valerio Mastandrea, Alice Rohrwacher, Raiz, Hana Makhmalbaf, Ambra Angiolini, Rocco Papaleo e Seydou Sarr, Moustapha Fall e Amath Diallo, gli attori del film ‘Io capitano’ di Matteo Garrone.

Non mancheranno presentazioni di libri, secret screening, talk, podcast, performance artistiche e concerti, tra cui il live di Gnut in duo con Ilaria Graziano, e il concerto di Dente per la cerimonia di premiazione e serata conclusiva dell’11 agosto.

Proponendosi come ponte tra cinema, pubblico e addetti ai lavori, il ‘Lucania Film Festival’ intende andare ben oltre la semplice fruizione filmica: incoraggiare la riflessione su tematiche attuali e stimolare la ricerca di nuove voci narrative sono tra le mission di un progetto che non si esaurisce alla manifestazione, ma che dura tutto l’anno grazie ad attività di formazione ed eventi di promozione transdisciplinare che coinvolgono cinema e arti.

Senza dimenticare il ruolo cruciale che il festival svolge nella promozione del turismo culturale e dell’industria cinematografica lucana, attirando visitatori da più parti del mondo e contribuendo a valorizzare il territorio e il suo patrimonio.

Il Direttore artistico, Rocco Calandriello, spiega:

Sono 25 anni di resistenza. La stanchezza per noi non è un segno di resa, ma un atto di tenace resistenza: resistenza alle avversità, alle sfide di un mondo in continua evoluzione. È un grido di caparbietà che fronteggia le logiche competitive, e abbraccia la condivisione, la solidarietà e l’amore per il prossimo come motore di cambiamento. Il ‘Lucania Film Festival’, infatti, ha accolto l’evoluzione tecnologica senza mai perdere la sua anima. Pensiamo che, nonostante la digitalizzazione delle relazioni e l’Intelligenza artificiale, il mondo avrà sempre una nuova storia da raccontare e noi, come abbiamo fatto per questi 25 lunghi anni, ci faremo trovare ogni volta pronti a scovarla, così da poterla donare agli occhi e ai cuori del nostro affezionato pubblico.

‘Lucania Film Festival 2024’ è organizzato dall’associazione Allelammie in collaborazione con il CineParco Tilt e grazie al patrocinio di Regione Basilicata, Provincia di Matera, Comune di Pisticci e Fondazione Matera 2019; con il contributo di Fondazione Carical e in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino, Makhmalbaf Film House, AFIC, Innsbruck Film Festival, Europe Direct e Sundance Patron Circle; main partner è Banca Intesa San Paolo, mentre partner tecnico Sca Lab Ser-vice.

Segui Lucania Film Festival su:

Instagram

Facebook

YouTube

Info:

www.lucaniafilmfestival.it

lucaniafilmfestival.artoffice@gmail.com