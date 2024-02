Pomezia (RM) si veste di cinema

Riceviamo e pubblichiamo.

Al via le riprese della miniserie televisiva ‘Mamma Mia!’, prodotta dalla Carmen Morello Productions srls, con la regia e sceneggiatura di Frances Sapphire, VictorDanielVideo per riprese e montaggio, Andrea

Guarracino e Alessia Marini, fonico in presa diretta e fotografo di scena.

Il quartier generale all’Enea Hotel di Pomezia (RM).

La miniserie televisiva tratta delle storielle comiche, che sono interpretate da circa 40 allievi attori e artisti, tra bambini e adulti, provenienti per la maggior parte dal Lazio, Sicilia, Calabria e Puglia, promuovendo arte,

cultura e moda.

Gli allievi attori fanno parte della CMP srls, in collaborazione con la scuola di cinema Magic Dreams Entertainment di Roma.

Una miniserie televisiva ideata per promuovere i tanti artisti emergenti e gli allievi attori, una vera e propria ‘palestra dell’attore’.

Ma anche per promuovere il territorio e il Comune di Pomezia, che ha dato il patrocinio e la cultura nel Lazio, dando un nuovo imprinting al cinema per la televisione, dai contenuti leggeri e sani, ma che colpiscono direttamente per la loro semplicità, in una miniserie creata per tutti.

Tra gli attori professionisti: Jano Di Gennaro, Carmen Morello, Angelo Faraci, Frances Sapphire.

Tra i protagonisti i personaggi: Francesco Caruso Litrico, Beppe Tassi, Piera Longo, Davide Spinoso, Davide Viscusi, Regina Tana T Royal, che interpreteranno dei ruoli divertenti che si legano ad un soggiorno all’Enea

Hotel di Pomezia in occasione di un lavoro presso il vicino parco tematico di Cinecittà World.

Tra i protagonisti delle tre puntate televisive anche il cantautore Daniele Tonelli, in arte Tonels, e la sua band, che porterà un tocco di musica d’autore.

La band è composta da: Pietro Fiorini al basso, Michele Capraro alla chitarra, Francesca Marucci, vocalist, Mario Talocco alla batteria.

Tra i bambini protagonisti di età compresa tra i 7 e 11 anni i talentuosi: Sergio Carpentieri, Nicolò Pulcinelli, Elena Stefanacci, Marta Cesarotti, Alberto Gremenzi, Diletta Opipari.

Tra i giovani belli e bravi allievi attori: Sharon Scariolo, Matthew Javier e Mark Daniel Casimiro, Seby Rizzo, Desy Pistoia, Mariarosaria Sapia, Simona Gentile, Aurora Filitti, Alessia Conti.

Tra gli adulti interpreti con vari ruoli: Katiuscia Cozza, Giovanna Santoro pianista e compositrice, Umberto Altieri, Sonia Leopardi, Anna Guida, Sergio Digiovanni.

Un ringraziamento al reparto trucco e parrucco di Pablo Art Director

Gil Cagnè: Roberta Ricci, Alessandra Ricci, Claudia Gargano, Jessica Penati e la personal make up artist della CMP srls, Mara Svelti.

Un ringraziamento speciale alla stilista Angela Mele Milano per

gli abiti di Carmen Morello.

Si ringraziano, inoltre: New Weld Technology, Il ristorante Cavallino Verde di Ardea l’amico musicista Tony Tassone, Lino Sansone, manager internazionale, Quindicinale nazionale Ora, Rosanna Scatigno, direttrice de I Sargassi, e Serena Riccucci, hair stylist della CMP Srls.

Un ringraziamento immenso, infine, alla titolare dell’Enea Hotel, Ornella Mengozzi, e al direttore, Antonio Guido.