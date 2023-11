Al via le ‘Conversazioni in San Francesco’ – X edizione

I primi due appuntamenti in programma il 10 e 12 novembre alla Chiesa di San Francesco in Lucca

Prendono il via il prossimo fine settimana, con due appuntamenti, le ‘Conversazioni in San Francesco’, il ciclo di incontri voluto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che quest’anno, per la sua X edizione, ospita personalità del mondo della letteratura, dell’arte e dell’attivismo sociale per una trattazione poliedrica dedicata al tema del viaggio.

Il primo a salire sul palco della Chiesa di San Francesco è lo storico dell’arte Claudio Strinati, che venerdì 10 novembre, alle 21:00, ci guida verso una meta astratta e tangibile al tempo stesso, quella dell’arte italiana e dei suoi ineguagliabili capolavori, nell’incontro Capire la bellezza è la funzione dell’anima.

Domenica 12 novembre, invece, sarà il turno del conduttore televisivo Patrizio Roversi, in scena alle 18:00 con lo spettacolo ‘Oltre il petrolio’.

Entrambi gli incontri sono a ingresso gratuito, ma per partecipare occorre prenotarsi online sul sito www.fondazionecarilucca.it a partire dalle ore 12:00 di martedì 7 novembre.

Da Roma a Venezia fino a Palermo, passando per Firenze e Napoli ma anche Cremona, Udine, Padova e Ferrara: nella prima conversazione Claudio Strinati, intervistato da Federico Giannini, direttore della testata giornalistica ‘Finestre sull’Arte’, ci racconta i tesori e i grandi protagonisti dell’arte figurativa, svelandone retroscena appassionanti e poco conosciuti.

Proprio come in un immaginario, moderno Grand Tour – il viaggio che tra Sette e Ottocento costituiva un momento cruciale per la formazione degli intellettuali d’Europa – di cui lo studioso ha proposto una trasposizione attualissima nel suo recente romanzo ‘Il giardino dell’arte’, Salani, 2020.

Con ‘Oltre il petrolio’ Patrizio Roversi, celebre volto di Turisti per caso, ci porta invece in esplorazione tra clima e ambiente. Cosa è rimasto nella regione amazzonica del Sucumbios, in Ecuador, dopo la stagione delle estrazioni selvagge?

Che ne sarà, con il surriscaldamento globale, del paesaggio del Mustang tibetano, del Global Seed Valut alle isole Svalbard – la banca di semi che ha la funzione di preservare la diversità delle colture nel mondo – o delle Mura di sabbia di San’a in Yemen?

Per la regia di Miletta Corli, con l’accompagnamento musicale del sassofonista Maurizio Camardi e del chitarrista David Soto Chero, attraverso esperienze, aneddoti e filmati che lui stesso ha girato durante i suoi numerosissimi viaggi, Roversi racconta cosa c’è, appunto, ‘oltre il petrolio’, oltre il nostro sfruttamento intensivo delle risorse naturali. Niente di apocalittico, però, perché il presentatore ci fa sorridere e riflettere, con il suo stile scanzonato e divertente.

La rassegna proseguirà sabato 18 novembre con lo scrittore Fabio Genovesi che, prendendo le mosse dal suo ultimo libro, ‘Oro puro’, ci racconterà come ‘L’America si scopre per caso’, e si concluderà sabato 25 novembre con l’incontro Canti, preghiere, resistenze e letteratura: i mille colori della Persia, dedicato ad una destinazione ben precisa quanto complessa, l’Iran.

La serata vedrà la giornalista Rory Cappelli dialogare con Pegah Moshir Pour, consulente e attivista per i diritti umani e digitali, e con Farian Sabahi, ricercatrice senior in storia contemporanea all’Università dell’Insubria.

La X edizione delle ‘Conversazioni’ si colloca nell’ambito del ricco programma di eventi organizzati dalla Fondazione Cassa per festeggiare i dieci anni dalla riapertura del Complesso monumentale di San Francesco, divenuto faro di cultura e divulgazione.

