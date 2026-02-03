Home Campania Comune di Napoli Al via lavori manutenzione straordinaria su corso Umberto I a Napoli

Al via lavori manutenzione straordinaria su corso Umberto I a Napoli

Il dispositivo di circolazione in vigore fino al 14 maggio 2027

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

A partire da oggi, martedì 3 febbraio, e fino al 14 maggio 2027, è attivo un dispositivo temporaneo di circolazione in Corso Umberto I per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dello spartitraffico.

L’intervento prevede l’avanzamento del cantiere per fasi successive, a partire dall’incrocio con piazza Garibaldi, ed i lavori saranno eseguiti garantendo per ogni senso di marcia una carreggiata libera, al fine di limitare i disagi alla circolazione.

Principali modifiche alla viabilità

Per tutta la durata dei lavori, nelle aree interessate da ciascuna fase del cantiere e nei 20 metri a monte e a valle delle stesse, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

  1. Sospensioni temporanee
  • Sospensione della sosta a pagamento senza custodia (strisce blu).
  • Sospensione di tutte le tipologie di sosta autorizzata, incluse le fermate bus.
  • Sospensione degli attraversamenti pedonali esistenti.
  1. Divieto di sosta permanente con rimozione coatta nelle aree di cantiere.
  2. Realizzazione di attraversamenti pedonali provvisori, collocati a distanza idonea e dotati di segnaletica luminosa.
  3. Delocalizzazione degli stalli H personalizzati temporaneamente sospesi.

Ordinanza

