Al via lavori di manutenzione straordinaria di via Toledo a Napoli

Partiranno il 7 gennaio e interesseranno il lato di piazza Trieste e Trento
Dal 7 gennaio parte la prima tranche di lavori di ripavimentazione di via Toledo dal lato di piazza Trieste e Trento.
I lavori interesseranno sia la sede stradale che i marciapiedi attraverso micro-cantieri che si sposteranno, alternativamente, da un lato all’altro della strada per garantire sempre la percorribilità e limitare l’impatto sulle attività commerciali e sui continui flussi pedonali.
Nel dettaglio, gli interventi consistono nella rimozione dei cubetti di porfido del capostrada e delle lastre in pietra lavica dei marciapiedi, nella demolizione dei relativi sottofondi, nel rifacimento dello strato di fondazione, nella posa delle zanelle, nella rimessa in quota dei chiusini e delle caditoie con la pulizia di queste ultime e nel rifacimento delle pavimentazioni mantenendo i cubetti sulla carreggiata e utilizzando la pietra etnea per i marciapiedi.
Il commento del Sindaco Gaetano Manfredi:
Come promesso, iniziano i lavori di ripavementazione di un’arteria stradale fondamentale per i cittadini e i turisti. Via Toledo sarà così ancora più bella e sicura.
L’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Edoardo Cosenza dichiara:
Si è scelto di far partire questi lavori dopo l’Epifania per superare il periodo di grandissimo flusso turistico che interessa la città di Napoli in queste festività.
L’utilizzo dei micro-cantieri è la soluzione meno impattante ma comporta una durata maggiore dei lavori.
Inoltre, avendo valutato inefficace la metodologia costruttiva utilizzata nell’attuale configurazione delle pavimentazioni, adotteremo anche su via Toledo la tecnica che stiamo usando sul lungomare, molto più affidabile rispetto a quella che fu utilizzata in passato, che pone grande attenzione al sottofondo ed ai materiali sottostanti.