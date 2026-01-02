Al via lavori di manutenzione straordinaria di via Toledo a Napoli

Partiranno il 7 gennaio e interesseranno il lato di piazza Trieste e Trento

Dal 7 gennaio parte la prima tranche di lavori di ripavimentazione di via Toledo dal lato di piazza Trieste e Trento.

I lavori interesseranno sia la sede stradale che i marciapiedi attraverso micro-cantieri che si sposteranno, alternativamente, da un lato all’altro della strada per garantire sempre la percorribilità e limitare l’impatto sulle attività commerciali e sui continui flussi pedonali.

Nel dettaglio, gli interventi consistono nella rimozione dei cubetti di porfido del capostrada e delle lastre in pietra lavica dei marciapiedi, nella demolizione dei relativi sottofondi, nel rifacimento dello strato di fondazione, nella posa delle zanelle, nella rimessa in quota dei chiusini e delle caditoie con la pulizia di queste ultime e nel rifacimento delle pavimentazioni mantenendo i cubetti sulla carreggiata e utilizzando la pietra etnea per i marciapiedi.

Il commento del Sindaco Gaetano Manfredi:

Come promesso, iniziano i lavori di ripavementazione di un’arteria stradale fondamentale per i cittadini e i turisti. Via Toledo sarà così ancora più bella e sicura.

L’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Edoardo Cosenza dichiara: