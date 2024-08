Al via l’Alef Cilento Festival

A Cardile (SA) dal 6 all’8 agosto corsi di fotografia, fumetto, giochi antichi talk, percorsi storici, tradizione, letteratura e filosofia, esposizioni, laboratori di impresa per il bene comune

Riceviamo e pubblichiamo.

Parte il 6 agosto la 1ª edizione di Alef Cilento Festival, kermesse di 3 giorni per riflettere insieme sulle opportunità che il territorio all’interno del Parco Nazionale del Cilento può offrire.

Alef Cilento Festival è un contenitore, una fucina creativa di incontri, dibattiti e scambi di opportunità, testimonianze e spettacoli sui saperi e piaceri che toccano la vita di noi tutti.

Da un’idea dello staff della biblioteca Lu Vucenanzo, nasce questa manifestazione che si pone come scopo principale quello di portare in Cilento una kermesse che punti all’arte, alla letteratura e alla filosofia, grazie a incontri filosofici e letterari, laboratori, giochi antichi, fumetto, corsi, fotografia, laboratori d’impresa, parapendio, degustazioni di prodotti tipici e concerti.

Il filo conduttore di quest’anno che legherà ogni ambito dell’evento sarà la filosofia, con il tema ‘L’Eredità di Elea: Attualità di Parmenide’.

Il nome del festival

Alef è il nome che abbiamo scelto per questo festival. È l’acronimo di Arte, letteratura e filosofia. Ma anche un contenitore universale, come la sfera di Borges, che racchiuda tutte le potenzialità di cui disponiamo: tradizione, ospitalità, cultura, bellezze naturali e storia! Il nostro obiettivo principale è dimostrare che la cultura può essere un motore di crescita economica, nel rispetto dell’ambiente che ci circonda, la nostra preziosa ricchezza.

Cardile

Il nome deriva probabilmente dal tradizionale arnese impiegato per la lavorazione del lino: il cardo.

È posizionato su un dorsale collinare esposto a sud, vede Velia, protetto a nord e oriente da colline e dalla montagna di Vesalo.

Cardile presenta un notevole dislivello ed è diviso in 3 parti: Piedicardile, Mezzocardile, Capocardile.

Piedicardile inizialmente era l’ingresso del paese; punto di riferimento è piazza di Nora: da qui si sale su attraversando la via principale per arrivare fino a Mezzocardile.

Qui troviamo il palazzo baronale a cui erano annesse le prigioni, la corte baronale e il frantoio; sempre qui c’è la ‘platea dei venti’, incrocio dei 4 venti, e la chiesa dedicata a S. Giovanni Battista. Proseguendo per la via si sale fino a raggiungere Capocardile, caratterizzato da ‘la lavata’, termine che indica una presa d’acqua pubblica: era in passato la piazza principale del paese; qui furono esposte le teste dei fratelli Riccio durante i moti del 1828.

Il programma

Martedì 6 agosto 2024

ore 10:00 – 12:00: piazza Di Nora

Laboratorio giochi antichi

per bambini e ragazzi a cura di Anna Salati e Mario De Marco

ore 10:00 – 12:00: Biblioteca ‘Lu Vucenanzo’

Corso base di fotografia

a cura di Giacomo D’Elia, fotografo, viaggiatore, escursionista, documentarista

ore 17:00 – 18:30: Sala polifunzionale comunale ‘Dott. Angelo Rizzo’

Laboratorio d’impresa ‘laβ restanza’

Aziende e prodotti tipici

Miele con Michele Giordano di Novi e Giovanna D’Elia di Cardile

Olio con Emilio Conti di Massa

Olio e fichi con Gennaro Rizzo di Cardile

Tisane e infusi – Erbe Cilento con Tony Di Matteo di Gioi

coordinano: Iolanda D’Aiuto e Rossella D’Aiuto

ore 19:00 – 21:00: Anfiteatro

Presentazione 1ª edizione ALEF – Cilento festival

apertura evento con volo libero dei parapendio a cura dell’associazione ‘Tappeti volanti’ di Capaccio

Relazione su ‘L’eredità di Parmenide’

relatrice Prof.ssa Lucia Palpacelli, docente di storia della filosofia presso l’Università di Macerata, modera prof. Ilario Bartoletti, direttore editoriale della ‘Morcelliana’ di Brescia, scrittore, traduttore, saggista

ore 21:00 – 22:30: Aria Madonna delle Grazie

Degustazione prodotti tipici

soppressata di Gioi e vini di Bruno De Conciliis, a lume di candela e sottofondo musicale

ore 22:30: Anfiteatro

Concerto con il duo inedito TekCiervo

Electro\Folk di Benevento

Mercoledì 7 Agosto 2024

ore 10:00 – 12:00: Sala polifunzionale comunale ‘Dott. Angelo Rizzo’

Laboratorio di fumetti

per ragazzi a cura di Luigi Barricelli e Antonio Mondillo della Scuola Comics di Napoli

ore 10:00 – 12:00: Biblioteca ‘Lu Vucenanzo’

Corso base di fotografia

a cura di Giacomo D’Elia, fotografo, viaggiatore, escursionista, documentarista

ore 17:00 – 18:30: Sala polifunzionale comunale ‘Dott. Angelo Rizzo’

Laboratorio d’impresa ‘laβ restanza’

Aziende e tradizioni

Grano antico con Antonio Pellegrino di Caselle in Pittari

Lino con l’Azienda agricola ‘Il Cardo’ di Virginia D’Aiuto di Cardile

Seta con l’Associazione ‘Off limits’ di Gioi e in videoconferenza dalla sede centrale del CREA di Roma con il Direttore Giuseppe Corti e con la sede di Padova

coordinano: Virginia D’Aiuto e Barbara Siniscalco

ore 19:45 – 21:00: Anfiteatro

La letteratura in Campania

con Giuseppe Lupo scrittore, Prof. di Letteratura italiana contemporanea, Università Cattolica di Milano e Brescia

Segue dibattito

Modera e dialoga Prof. Ilario Bertoletti

ore 21:00 – 22:30: Aria Madonna delle Grazie

Degustazione prodotti tipici

soppressata di Gioi e vini di Paola De Conciliis, a lume di candela con sottofondo musicale

ore 22:30: Anfiteatro

Concerto a cura del Maestro Daniele Mutino di Roma

in ‘Lezioni di Cantastorie’

Voce e Fisarmonica

Giovedì 8 agosto 2024

ore 10:00 – 12:00: piazza Di Nora

Laboratorio giochi antichi

per bambini e ragazzi a cura di Anna Salati e Mario De Marco

ore 10:00 – 12:00: Biblioteca ‘Lu Vucenanzo’

Corso base di fotografia

a cura di Giacomo D’Elia, fotografo, viaggiatore, escursionista, documentarista

ore 16:30 – 17:30: Sala polifunzionale comunale ‘Dott. Angelo Rizzo’

Presentazione del libro ‘Meta’

casa Editrice Arturo Bascetta

a cura della Maestra Gabriella D’Aiuto

ore 18:00 – 19:30: Sala polifunzionale comunale ‘Dott. Angelo Rizzo’

Presentazione del libro ‘Oltre la strada’

di Fiorenzo De Vita, filosofo

supportata da video e foto di viaggi con commento di Giacomo D’Elia, fotografo

ore 20:45 – 22:30: Anfiteatro

Laboratorio d’impresa ‘laβ restanza’

Borghi, benessere e natura

Presentazione del libro ‘Comunità Appennino – Superare l’internità’ a cura di Gianni Lacorazza e Annalisa Romeo della Fondazione ‘Appennino’

‘Rigenerare per Riabitare i Paesi’ a cura della prof.ssa Adelina Picone, coordinatrice Master di II livello AriNT e arch. Giovanni Rizzo, tutor Master AriNT dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’, Diarc UNINA

‘Campus mediterraneo’ a cura dell’arch. Domenico Nicoletti

l’attività de ‘La via Silente’ a cura di Simona Ridolfi

‘Il sentiero dei Monaci basiliani’ di Cardile a cura dell’ing. Gaetana Positano

i progetti ‘Parapendio’ e ‘Biblioteca diffusa’ a cura della biblioteca ‘Lu Vucenanzo’

Conclusioni: avv. Marco Sansone – ‘Sistema Cilento’

Coordinano: Elisa Manna e Carmine Rizzo

ore 21:00 – 22:30: Aria Madonna delle Grazie

Degustazione prodotti tipici

soppressata di Gioi e vini di Salvatone Magnone di Rutino

a lume di candela con sottofondo musicale

ore 22:30: Anfiteatro

Concerto con la band LUCE – L’Unica Cosa Essenziale

in ‘A Soul’n’Roll Journey’, Cilento

Venerdì 9 agosto 2024

ore 19:00 – Sala Palazzo Ricci di Ascea Capoluogo

In diretta online con i Dieci Autori Italiani, residenti all’estero

presentazione del libro ‘Voci in fuga’

a cura di Mauro Ruggiero, giornalista, saggista, docente di lingua e cultura Italiana, Ph.D in filologia moderna dell’Istituto di Cultura Italiana a Praga

Segue dibattito

Modera e dialoga M. Ruggiero

Nella piazza Achille D’Aiuto i seguenti editori presenteranno ed esporranno le loro opere e pubblicazioni, accogliendo eventuali curiosità e proposte del pubblico:

– La Colomba di Otello Spinelli – Castellabate (SA);

– Galzerano – Editore dal 1975 – Casalvelino Scalo (SA);

– Edizioni dell’Ippogrifo – Sarno (SA)

Link

Facebook: https://www.facebook.com/alefcilentofestival

Instagram: https://www.instagram.com/alef_cilentofestival/