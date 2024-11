Al via la XXIII edizione di ‘Convivio Armonico’

Un viaggio musicale nel cuore di Napoli

La musica torna a risuonare nel cuore di Napoli con la XXIII edizione del Festival ‘Convivio Armonico’, un appuntamento imperdibile per gli appassionati della musica barocca e della tradizione napoletana.

Sotto il tema Musica nel Corpo di Napoli, il festival celebra la straordinaria ricchezza musicale partenopea con un evento che promette di affascinare e coinvolgere il pubblico.

Il concerto di apertura si terrà domenica 1° dicembre, alle ore 19:15, presso la suggestiva Chiesa dell’Ecce Homo, Sala dei Musici, c/o UnderNeaTh, situata in via dell’Ecce Homo 14, a Napoli.

Intitolato ‘Napoli Barocca – Maestri del ‘700 napoletano / Il patrimonio musicale abruzzese’, vedrà protagonisti il Labirinto Armonico Ensemble – con Pierluigi Mencattini al violino barocco, Federico D’Orazio al violino barocco e Stefania Di Giuseppe al clavicembalo – nell’esecuzione de ‘Le Sonate a Tre di Pietro Marchitelli’.

Il programma prevede musiche di Pietro Marchitelli, Carlo Cotumacci e Fedele Fenaroli, tre grandi maestri del Settecento napoletano e abruzzese, il cui talento e composizioni rappresentano appieno lo splendore della tradizione barocca italiana, pronti a trasportare il pubblico in un viaggio musicale indimenticabile.

Fedele Fenaroli, le cui opere saranno eseguite durante il concerto, è sepolto proprio nella Chiesa dell’Ecce Homo. Prezioso dettaglio che aggiunge un profondo significato storico e culturale all’evento, creando un legame diretto tra il luogo, la musica e la memoria di uno dei protagonisti del programma musicale.

Area Arte nasce nel 1993 con l’obiettivo di incrementare la conoscenza della cultura e dell’arte musicale, con particolare attenzione al patrimonio teatrale e musicale della tradizione partenopea e meridionale dal XVI al XX secolo.

Nel corso degli anni, l’associazione ha promosso numerose iniziative concertistiche di alto livello, spaziando tra diversi generi musicali e collaborando con importanti enti pubblici e privati.

Dal 2013, Area Arte rappresenta le attività discografiche e la memoria del Teatro Sancarluccio Storico, curando anche progetti su commissione per istituzioni culturali.

Per ulteriori dettagli e per le prenotazioni, visitare il sito dell’Associazione Area Arte – https://www.areaarte.it/ o contattare via email ad associazioneareaarte@libero.it o telefono 350-0273606 – il costo del biglietto è di € 5,00.

L’evento è reso possibile grazie ad un contributo della Regione Campania e al supporto di Sistema MED, Forum della Scuola di Musica Napoletana, Comunità Slow Food Napoli Centro Antico, Domus Ars e altri importanti enti culturali e artistici.