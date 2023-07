Al via la XV edizione di ‘Salerno Danza d’aMare’

Dal 20 al 23 luglio torna il campus estivo che celebra l’amore per la danza

Riceviamo e pubblichiamo.

Salerno si prepara ad accogliere la XV edizione di ‘Salerno Danza d’aMare’, l’appuntamento più atteso dell’estate dagli amanti della danza si svolgerà dal 20 al 23 luglio presso il Centro Sociale di Salerno.

Da sempre la kermesse creata e diretta da Carmine Landi, rappresenta un’importante occasione di incontro tra i grandi nomi dell’arte tersicorea e gli allievi danzatori provenienti da tutta Italia e dall’estero che avranno l’opportunità di perfezionarsi e crescere professionalmente partecipando ai tanti stage, workshop e laboratori coreografici.

Sono moltissimi, infatti, i giovani danzatori che nel corso delle passate edizioni della kermesse hanno trovato in questo evento la chiave per aprire le porte al loro futuro artistico.

Anche questa quindicesima edizione sarà animata da uno speciale cast di celebrità della danza: André De La Roche ballerino al fianco di Heater Parisi e poi coreografo in tanti programmi TV; Little Phil ballerino e coreografo di Justin Timberlake, recentemente è stato giudice del talent TV ‘Amici di Maria De Filippi’; Ugo Ranieri, danzatore e maître dei più grandi teatri nazionali e internazionali, dal Teatro San Carlo di Napoli al Bolshoi di Mosca; Kristina Grigorova già prima ballerina e solista nei maggiori teatri italiani; Oliviero Bifulco già ballerino dell’Opéra National de Bordeaux, è stato uno degli allievi di punta di ‘Amici di Maria De Filippi’ 2017; Alessia Landi ballerina nei programmi TV ‘La sai l’ultima?’ Canale5, ‘The Voice of Italy’ RAI2, ‘Dedicato a MINACELENTANO’ RAI; Valentina Boccanfusa, studia e si perfeziona in Modern Jazz e Tip Tap, alla Step on Broadway di New York; Antonella Laezza, si perfeziona in Modern Jazz con i maestri Steve La Chance, Claudia Bosco, Roberta Broglio.

Gala e Concorso Nazionale di danza ‘Salerno Danza d’aMare’

Prestigiosi nomi della danza in giuria il 23 luglio

Le intense giornate di lezioni e workshop culmineranno il 23 luglio sul palco dell’Auditorium del Centro Sociale di Salerno, dove ballerini e ballerine dei laboratori coreografici di classico, moderno, contemporaneo ed hip hop, diventeranno i protagonisti del Galà finale, portando in scena le coreografie preparate durante le lezioni.

A seguire il Concorso Internazionale di danza alla presenza della giuria composta dai Maestri: André De La Roche, Kristina Grigorova, Oliviero Bifulco, Little Phil, Alessia landi che assegneranno premi non in denaro del valore di oltre 50.000 euro in borse di studio totali e parziali.

I primi tre classificati di ogni sezione e categoria, saranno premiati con Medaglia e Borse di Studio, dal quarto classificato in poi saranno premiati con Borse di Studio.

Nelle diverse sezioni e categorie, saranno assegnate le medaglie ‘Talento’ e i premi speciali‘Innovazione’, ‘Energia’, ‘Interpretazione’, ‘Musicalità’, ‘Presenza scenica’.

I coreografi con la coreografia avente il voto di categoria più alto, saranno premiati con la targa ‘Top Choreographer’.

Le scuole iscritte nelle diverse categorie riceveranno il premio ‘Show on’ e l’Attestato di Partecipazione firmato dai maestri in giuria.

Il prestigioso Trofeo ‘Salerno Danza d’aMare’ sarà assegnato alla coreografia, indistintamente da sezione e categoria, con il totale dei voti più alto in assoluto.