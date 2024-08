Al via la VI edizione di ‘Rione Roma Tour Festival’

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso pubblico biennale ‘Estate Romana 2023/2024’ curato dal Dipartimento Attività Culturali

‘Rione Roma Tour Festival – il TuttoCittà inedito’. La VI edizione del Festival dei Tour si muove nella città seguendo una cartografia esclusiva, fatta di luoghi ed esperienze sospese, aliene, belle, rivelatrici, inaspettate.

A guidarci saranno i tanti racconti di guide d’eccezione insieme alle voci dei cittadini che con le loro azioni contribuiscono a creare questa nuova, mutevole, mappatura della città.

Dal 22 al 31 agosto: 10 tour + 4 laboratori + 1 evento di arte partecipata + 1 installazione site specific + 1 talk

In programma: fake tour, giardini zen creati dai cittadini, visite alle Accademie straniere, incontro gastronomico con rifugiate politiche, trekking urbano, passeggiata astronomica, tour sonoro con i racconti di chi vive ai margini, laboratori.

Quest’anno per il consueto e attesissimo appuntamento curato dagli abitanti del centro storico ci sarà Giovanni La Gorga, in arte Dj Giovannino; ideatore del format From My House In Da House un progetto musicale, diventato anche un documentario, che vuole recuperare l’identità dei centri storici e ripopolare le strade con i suoi cittadini.

In sua compagnia seguiremo un percorso tra i luoghi della Roma creativa e by night di ieri e oggi con una riflessione sul processo di turistificazione del territorio.

Il suo racconto diventa un’indagine onirica grazie agli scatti in mostra di Valentina Bellomo.

L’opera inedita site specific è realizzata da Lucamaleonte. Il noto artista romano – storico e apprezzato interprete dello stencil in Italia – realizzerà per il Festival ‘Occhi su Roma’.

Il programma è gratuito e accessibile a tutti previa prenotazione.

Alcuni appuntamenti sono stati curati in collaborazione con il Museo degli Alberi EMoT.

I curatori del Festival Lara De Angelis e Pierpaolo Fabrizio spiegano:

Quest’anno abbiamo voluto giocare con l’idea di cartografia; si è trattato di ipotizzare una vista aerea della città in cui i sentimenti dei cittadini e dei luoghi si intrecciano dando vita a polifonie immaginifiche.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale del Rione Roma Tour Festival.

1. Fake Tour di Villa Torlonia 22 agosto, ore 10:00

Via Nomentana 70, Municipio II

Una visita guidata che vi farà scoprire il lato esotico e lussuoso di Villa Torlonia. Un’esperienza tra finte rovine e specie di piante esotiche. Realizzato in collaborazione con il Museo degli Alberi EMoT.

Guide: Arianna Fusco, Emiliano Proietti Pannunzi

Accesso: Gratuito con prenotazione obbligatoria su rioneroma.it.

2. Il giardino degli insetti utili 22 agosto, ore 17:30

Parco di San Gregorio al Celio, Municipio I

Un laboratorio di giardinaggio urbano e biodiversità con distribuzione di semi selezionati. Realizzato in collaborazione con il Museo degli Alberi EMoT.

Relatore: Emiliano Proietti Pannunzi

Accesso: Gratuito con prenotazione obbligatoria su rioneroma.it.

3. La Roma dei fondamentali: Campo Marzio 23 agosto, ore 10:00

Largo di Torre Argentina, Municipio I

Visita guidata alla scoperta delle origini di Roma, tra miti e storia.

Guida: Arianna Fusco

Accesso: Gratuito con prenotazione obbligatoria su rioneroma.it.

4. Guida per un giorno – Socialità a Roma ieri e oggi 24 agosto, ore 17:30

Via della Pace, Municipio I

Un tour guidato dal noto DJ Giovannino tra i luoghi iconici degli anni 90 e 2000.

Guida: DJ Giovannino (Giovanni La Gorga). Il tour si chiude con la visita alla mostra fotografica in via dell’Arco di Parma.

Accesso: Gratuito con prenotazione obbligatoria su rioneroma.it.

5. Noi siamo qui _ Roma tra luci e ombre. 24 agosto, ore 18:30

Via dell’Arco di Parma, 18 Municipio I

Mostra fotografica; un viaggio onirico sul processo di turistificazione del territorio. Curatela: Valentina Bellomo

Accesso: Gratuito con prenotazione obbligatoria su rioneroma.it.

6. Occhi aperti su Roma 24 agosto, ore 18:30

Via dell’Arco di Parma, 18 Municipio I

Installazione artistica di Lucamaleonte, noto street artist.

Artista: Lucamaleonte (Luca Vollono)

Accesso: Gratuito con prenotazione obbligatoria su rioneroma.it.

7. Arte partecipativa. Esperienze a confronto 24 agosto, ore 18:30

Via dell’Arco di Parma, 18 Municipio I

Talk sull’arte partecipativa tra cittadini e operatori culturali.

A cura di: Bluecheese Project – Lara de Angelis, Pierpaolo Fabrizio

Accesso: Gratuito con prenotazione obbligatoria su rioneroma.it.

8. I Parchi di Roma – bike tour 25 agosto, ore 9:30

Terrazza del Pincio, Municipio I, II, III

Una pedalata collettiva per scoprire i parchi di Roma.

Ciclo guida: Ambra Giorgi

Accesso: Gratuito con prenotazione obbligatoria surioneroma.it.

9. Stencil Ball 25 agosto, ore 17:30

Parco di San Gregorio al Celio, Municipio I

Laboratorio di stencil con l’artista Baruz.

Artista: Matteo Abruzzo (Baruz)

Accesso: Gratuito con prenotazione obbligatoria su rioneroma.it.

10. Come organizzare un ciclo viaggio 26 agosto, ore 10:30

Parco di San Gregorio al Celio

Laboratorio su come organizzare viaggi in bicicletta.

Relatore: Lucio Gregorini

Accesso: Gratuito con prenotazione obbligatoria su rioneroma.it.

11. Trekking urbano 26 agosto, ore 18:00

Piazza della Rovere, Municipio I

Una camminata storica sul Gianicolo.

Guida: Esther Maurini

Accesso: Gratuito con prenotazione obbligatoria su rioneroma.it.

12. Il giardino Zen 27 agosto, ore 17:30

Via Rosa Raimondi Garibaldi 16, Municipio VIII

Visita/laboratorio al giardino giapponese della Garbatella.

Guida: Sara Malchiodi

Accesso: Gratuito con prenotazione obbligatoria su rioneroma.it.

13. Roma con il naso all’insù 28 agosto, ore 17:30

Piazza de’ Renzi, Municipio I

Tour astronomico per scoprire l’influenza dei corpi celesti su Roma. Realizzato in collaborazione con il Museo degli Alberi EMoT.

Guida: Martina Cardillo

Accesso: Gratuito con prenotazione obbligatoria su rioneroma.it.

14. Roma oltre i fondamentali – Vol. II 29 agosto, ore 17:00

Fontana dell’Acqua Paola, Municipio I

Tour delle accademie straniere sul Gianicolo – American Academy in Rome; Real Accademia de Espana

Guida: Roberta Petronio

Accesso: Gratuito con prenotazione obbligatoria su rioneroma.it.

15. Roma e le sue acque 30 agosto, ore 10:00

Arco di Dolabella al Celio, Municipio I

Visita guidata alla scoperta degli antichi acquedotti di Roma.

Guida: Romina Lunetta

Accesso: Gratuito con prenotazione obbligatoria su rioneroma.it.

16. Guide invisibili 31 agosto, ore 10:00

Parco del Colle Oppio, Municipio I

Passeggiata sonora tra storie di vita e speranza.

Guida: Mamadou Cellou Diallo

Accesso: Gratuito con prenotazione obbligatoria su rioneroma.it.

17. Sapori dal mondo 31 agosto, ore 17:00

Via Sebastiano Ziani 58, Municipio I

Laboratorio gastronomico con degustazione presso Gustamundo.

Cuoche: Karamallah Atta Entissar, Sanaa

Accesso: Gratuito con prenotazione obbligatoria su rioneroma.it.

Tutto il programma, le prenotazioni e le informazioni su come raggiungerci, su rioneroma.it.

Per info e comunicazioni scrivere a rioneroma@gmail.com

oppure chiamare il

340-8623971

