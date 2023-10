Al via la ‘Venice Fashion Week 2023’

Dieci giorni di eventi sulla moda a Venezia, dal 19 al 28 ottobre 2023

Presentato il 17 ottobre dal Comune di Venezia il programma della ‘Venice Fashion Week’, la manifestazione diffusa ideata da Venezia da Vivere che promuove una moda etica e sostenibile, la creatività dei giovani talenti, valorizza i maestri artigiani e sviluppa progetti inclusivi nella moda, nel turismo e negli stili di vita.

Dal 19 al 28 ottobre eventi e progetti speciali, collaborazioni tra designer internazionali e maestri d’arte veneziani, iniziative per far rinascere la scuola dei mestieri artigiani e percorsi per scoprire Venezia, i luoghi della moda, i sarti e i designer emergenti.

Presenti alla conferenza stampa gli assessori al Turismo, Simone Venturini, e alla Promozione del territorio, Paola Mar, insieme agli organizzatori dell’evento Laura Scarpa e Lorenzo Cinotti di Venezia da Vivere.

Ha detto Simone Venturini:

La ‘Fashion Week’ è tra le prime manifestazioni che hanno messo al centro la sostenibilità ambientale, ora diventata un tema preponderante nel comparto della moda internazionale.

Ha concluso Paola Mar:

La ‘Venice Fashion Week’ presenta le creazioni di designer e brand nazionali e internazionali, mettendo in luce la connessione profonda tra la moda e la cultura veneziana.

Il programma della ‘Venice Fashion Week 2023’

Giovedì 19 ottobre: ‘Mano a Mano’ – ore 18:00

‘Mano a Mano’ è un programma di formazione curato da Venezia da Vivere per Fondazione The Place of Wonders e l’hotel 5* Londra Palace Venezia. Ha l’obiettivo di offrire a studenti e giovani artisti corsi professionalizzanti negli atelier e botteghe storiche di Venezia, e ha commissionato la realizzazione di una capsule collection di oggetti artistici a cinque realtà artigiane veneziane, che diventano così i Wonders portavoce del progetto: la Fonderia Valese, la Tessitura Luigi Bevilacqua, Ramosalso, Meracu e Alessia Fuga & Marisa Convento.

Venerdì 20 ottobre: ‘A Dress for Venice‘ – ore 12:00 e 16:00

Negli spazi dell’hotel 5* Ca’ di Dio ‘Venice Fashion Week’ presenta la terza edizione del progetto di moda e ricerca ideato da Venezia da Vivere. ‘A Dress for Venice 2023’ è un case study innovativo sui valori che una collezione sostenibile dovrebbe incarnare: eco-design, innovazione, alto artigianato, responsabilità e partnership di imprese d’eccellenza lungo tutta la filiera.

Ispirata alla città d’acqua e alla laguna, la collezione è stata disegnata dall’eco-designer Tiziano Guardini e illustrata dall’artista Jacopo Ascari. Realizzata con i filati Bemberg™ by Asahi Kasei certificati per la loro biodegradabilità, e da aziende artigiane di Venezia e del Veneto individuate dal Tavolo Veneto della Moda, la capsule è prodotta da Martina Vidal Venezia, brand veneziano che ha inoltre arricchito i capi con alcuni elementi in merletto di Burano.

Tra i partner di progetto la piattaforma globale CLASS, Creativity Lifestyle and Sustainable Synergy, Garage Milano Marina Guidi, la consulente per progetti di moda sostenibile Marina Iremonger e Camera Buyer Italia, l’associazione nazionale che riunisce i migliori negozi multimarca.

Venerdì 20 ottobre alle 12:00 e alle 16:00 la collezione sarà presentata con un’installazione lagunare curata dall’esperto botanico e floral designer Gabriele Bisetto Trevisin di La Dogaressa Flowers e Erbaria.

Sabato 21 e domenica 22 ottobre i capi saranno esposti presso l’Atelier Martina Vidal a Burano, in occasione di ‘ApritiModa’, l’iniziativa che vede le storiche maison della moda aprire al pubblico i propri spazi.

Sabato 21 ottobre: ‘Upskill Venezia’ – ore 18:00

Negli spazi dell’hotel 5* Palazzo Venart Venezia da Vivere, Michele Bugliesi e Stefano Micelli presenteranno ‘Upskill Venezia’: valorizzare il saper fare con le nuove tecnologie, il progetto dedicato all’impresa culturale e artigiana che connette nuove tecnologie e saper fare. Il progetto è promosso da Fondazione di Venezia e Upskill 4.0, spin-off dell’Università Ca’ Foscari Venezia.

Durante l’incontro i project manager di Upskill 4.0, coordinati da Selena Brocca, presenteranno una selezione dei progetti di innovazione realizzati nelle due edizioni di ‘Upskill Venezia’.

Saranno presenti gli artigiani: Martina Vidal Venezia, Micromega, Ramosalso e Tabinotabi. Alla fine dell’evento, si potranno provare le soluzioni tecnologiche elaborate e incontrare gli artigiani.

Domenica 22 ottobre: ‘Le Mani Sapienti’ – ore 15:30

Torna l’appuntamento a Palazzo Sagredo con l’alta moda delle sartorie e dei maestri artigiani negli spazi monumentali dell’hotel 5* Ca’ Sagredo.

Una giornata con designer, sarti, scrittori e creativi: Venice Fashion Week presenta Una Venere Isolata (Ed. Do it human), romanzo d’esordio di Monica Re, una favola contemporanea ambientata nel mondo della moda.

Il premio alla trasmissione del saper fare The Blue Artisan è il riconoscimento all’eccellenza artigiana sostenibile che ha saputo tramandare il proprio sapere alle nuove generazioni.

Ideato da Venezia da Vivere, il premio è realizzato da Pierpaolo Seguso della Seguso Vetri d’Arte, azienda veneziana nata nel 1397, e verrà conferito al Maestro Sarto Franco Puppato, Maestro d’Arte e Mestieri e Miglior Sarto d’Italia per Arbiter, che presenterà alcuni suoi capi iconici.

Con l’ambientazione sonora di Enrico Coniglio, compositore e sound artist veneziano, saranno presentati gli atelier: Atelier 23 di Fosca Parisi, épaule 6419 di Sabrina Favaro e Gaia Casale, (mine de rien) di Francesca Venuti, Neris Style di Neris Beniamina Zecchin, Tabarrificio Veneto di Sandro Zara e CINI Venezia.

Mercoledì 25 ottobre: ‘La Giornata della Moda Sostenibile. Il futuro del Made in Italy’ – ore 15:00

Lo studio 2023 Economia della Bellezza di Banca Ifis conferma ‘il ruolo imprescindibile del saper fare nell’eccellenza produttiva della manifattura italiana’ e dimostra che il lavoro dei maestri d’arte generano ricchezza per il Made in Italy. Eppure, il sistema delle imprese artigiane ha bisogno urgente di sostenere il ricambio generazionale, coinvolgendo i giovani.

A Palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, ‘Venice Fashion Week’ affronta con esperti di sostenibilità, economia, marketing e artigianato il tema del futuro del Made in Italy.

Atelier Aperti

Tornano i percorsi nei luoghi dell’artigianato e della moda per incontrare i creativi e scoprire la città. Nell’itinerario anche ‘Venice Photo Lab’, la mostra di fotografi e artisti da tutto il mondo che con il tema Rigenerazione quest’anno si svolge dal 13 al 25 ottobre in due sedi: la Castello Gallery ai Giardini e la galleria Arte Spazio Tempo in Campo del Ghetto Novo.

Arte, moda e fotografia

Venerdì 27 ottobre – ‘Chronorama’

‘Venice Fashion Week’ incontra la grande fotografia a Palazzo Grassi venerdì 27 ottobre con una visita della community di fotografi e instagrammer alla mostra ‘Chronorama. Tesori fotografici del 20° secolo’, l’esposizione dei leggendari archivi di Condé Nast a Palazzo Grassi fino al 7 gennaio 2024.

Gli appuntamenti tra moda, artigianato e ‘Venice Cocktail Week’

Dopo due anni di amicizia e partnership con ‘Venice Cocktail Week’, Venezia da Vivere ha creato, in collaborazione con Paola Mencarelli un programma di eventi che uniscono la moda e l’artigianato con l’arte della mixology di eccellenza: una sfilata, passeggiate alla scoperta degli hotel e incontri con designer, artigiani, botanici e architetti.

Martedì 24 ottobre – ‘Atelier Aperti Hotel’

Un itinerario alla scoperta della storia e dell’architettura dei luoghi dell’accoglienza, in collaborazione con l’architetto Raffaele Dessì.

Mercoledì 25 ottobre – ‘Parfum Exotique’

La giovane designer Myss Duval presenta la nuova collezione moda con una sfilata al Mirai Cocktail Bar dell’Hotel Principe.

Giovedì 26 ottobre – ‘Cocktail con designer’

Il floral designer Gabriele Bisetto e la fashion designer Alessandra Micolucci dialogano di erbe, profumi, moda e colori all’Hotel Heureka.

Un Cocktail con il designer in falegnameria: il fashion designer Vittorio Maria Zara interpreta il Tabarro dialogando con Agnese Lunardelli presso la falegnameria contemporanea Lunardelli Venezia. Vittorio Maria Zara è co-designer con Sandro Zara del brand Cini Venezia e Tabarrificio Veneziano.

