Al via la stagione musicale del Consiglio regionale della Lombardia

I primi due appuntamenti il 16 e il 23 maggio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

La stagione musicale del Consiglio regionale della Lombardia riparte il 16 maggio alle ore 20:30 con il gala lirico ‘Soave sia il vento’, che vedrà esibirsi i giovani vincitori del concorso ‘Lombardia è Musica’: Davide Peroni, Aziza Omarova e Anna Ciprian.

Il programma, con arie e ensemble tratti da Rossini, Puccini, Mozart, Händel, Verdi, Bellini e Donizetti, sarà impreziosito dalla location del Belvedere Silvio Berlusconi al 39° piano di Palazzo Lombardia: un luogo unico dove la musica incontra una vista spettacolare su Milano al tramonto.

Ma se questo appuntamento è già sold out e i posti disponibili sono esauriti, rimane invece la possibilità di prendere parte e assistere al secondo appuntamento in programma sabato 23 maggio alle ore 15:30 presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, ingresso libero dalle ore 14:30 fino a esaurimento posti: lo spettacolo musicale ‘Armonie di Primavera’ vedrà la partecipazione degli allievi del Conservatorio ‘Giacomo Puccini’ di Gallarate e della Civica Scuola di Musica ‘Antonia Pozzi’ di Corsico.

Il programma accompagnerà il pubblico in un viaggio tra epoche e sonorità diverse. Nella prima parte sono previsti: duetto per pianoforte e clarinetto con musiche di Carl Maria von Weber, a cura del Conservatorio; quartetto di clarinetti con brani di Paganini, Händel, Debussy e Desportes; esecuzioni solistiche della Civica Scuola Pozzi: pianoforte, Chopin, violino, Bruch, e pianoforte, Khachaturian.

La seconda parte del programma vedrà invece un ensemble di percussioni, che coinvolgerà il pubblico con musiche di Grieg e Marchesini.

È dal 2013 che il Consiglio regionale della Lombardia promuove ogni anno una propria stagione musicale con l’obiettivo di far conoscere e valorizzare in particolare i giovani talenti della nostra regione: molte e variegate le iniziative, tra cui i concerti a Palazzo Pirelli, spaziando dalla musica classica al jazz, con particolare rilievo per le rassegne ‘Ragazzi che concerto!’ e gli eventi speciali in occasione di ricorrenze.

Le candidature sono aperte ad artisti diplomati e vincitori di concorsi.

Il Presidente del Consiglio Federico Romani sottolinea: