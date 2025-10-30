Al via la sesta edizione di VulcanicaMente – Dal Talento all’Impresa®

Pubblicato l’Avviso per la selezione di idee innovative

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Il Comune di Napoli lancia l’Avviso Pubblico per la selezione di idee imprenditoriali nell’ambito della sesta edizione di VulcanicaMente – Dal Talento all’Impresa®, la competition che valorizza il talento e sostiene la nascita di nuove imprese innovative ad alto contenuto tecnologico e creativo.

L’iniziativa rientra nel Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021/2027 – Priorità 1 ‘Agenda Digitale’, e si inserisce nelle politiche cittadine di sostegno all’imprenditorialità giovanile e alla creazione di nuove opportunità per il territorio.

Obiettivi e destinatari

VulcanicaMente6 mira a individuare e accompagnare giovani, studenti, ricercatori e aspiranti imprenditori in un percorso strutturato di formazione, orientamento e incubazione, finalizzato alla costruzione di competenze, alla validazione delle idee e allo sviluppo di nuovi modelli di business.

Il programma offre supporto specialistico, mentoring personalizzato e accesso a spazi di co-working, con l’obiettivo di trasformare un’intuizione in progetto e un progetto in impresa.

Un percorso in sei tappe

La competition prevede diverse fasi operative che si svolgeranno tra la fine del 2025 e il 2026:

Scouting Days, per l’orientamento dei potenziali candidati e la formazione dei team;

Learning Days, un’accademia intensiva di due mesi dedicata alla validazione delle idee e alla progettazione del business model;

Open Day, per l’incontro tra i team e la community dell’innovazione;

Percorso di Validazione, per lo sviluppo del prototipo e il consolidamento dell’idea imprenditoriale;

Demo Day, con la presentazione finale dei progetti selezionati;

Phasing Out, fase conclusiva dedicata al follow-up e al supporto post-incubazione.

Assistenza tecnica e realizzazione

Il progetto sarà realizzato con l’assistenza tecnica del R.T.I. Fabbrica Italiana dell’Innovazione Scarl Soc. Benefit e di SPICI Srl – Società per l’Innovazione, la Cooperazione e l’Internazionalizzazione, che curerà la gestione delle attività formative, di mentoring e accompagnamento imprenditoriale, nonché la promozione dell’iniziativa attraverso la rete dell’ecosistema dell’innovazione napoletano.

Premi e opportunità

Le migliori idee selezionate potranno accedere a un percorso personalizzato di accelerazione e ottenere premi in denaro fino a 6.250 euro e contributi fino a 40.000 euro per la realizzazione del proprio progetto imprenditoriale.

I settori di interesse includono la Blue Economy, la Green Economy, le Industrie Culturali e Creative e l’ICT, ambiti strategici per lo sviluppo sostenibile e digitale del territorio.

Tempistiche e modalità di candidatura

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente online entro e non oltre le ore 23:59 dell’11 dicembre 2025, attraverso la piattaforma dedicata:

www.incubatorenapoliest.com.

Tutta la documentazione – avviso, modulistica e allegati – è disponibile sul sito del Comune di Napoli e sul portale dell’Incubatore Napoli Est.

Un ecosistema che cresce

Edizione dopo edizione, VulcanicaMente6 continua ad accendere il talento di Napoli, creando una comunità di innovatori, studenti e startup che condividono una visione comune: costruire una città sempre più aperta, sostenibile e competitiva, dove il talento possa trasformarsi in impresa e valore per il territorio.